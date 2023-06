Zwei Fahrräder in Neuburg gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in Neuburg zwei Pedelecs im Wert von je 4000 Euro geklaut.

Am Wochenende haben in Neuburg Unbekannte zwei hochwertige Pedelec gestohlen. Beide Räder mit Elektromotor sollen laut Angaben der Polizei je einen Wert von rund 4000 Euro haben. Beide Räder waren abgesperrt. Ein unbekannter Täter stahl zwischen Samstagabend und Sonntagnacht ein rotes Rad in der Nähe der Grundschule in der Grünauer Straße. Am Sonntag zwischen etwa 16 und 21.30 Uhr entwendete ein Unbekannter ein grün, blau, schwarzes Fahrrad vom Bahnhofsvorplatz Neuburg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg a.d.Donau unter der Tel.: 08431/6711-0 in Verbindung zu setzten. (AZ)