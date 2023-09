Zwei Frauen streiten sich in Neuburg - dann schlägt eine zu

In der Donauwörther Straße in Neuburg geraten zwei Frauen aneinander. Der Konflikt mündet darin, dass eine mit der Faust zuschlägt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 29-jährige Frau ist am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Donauwörther Straße in Neuburg körperlich angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei lief sie zur Tatzeit im Bereich der Donauwörther Straße Ecke Adalbert-Stifter-Straße und geriet hierbei laut eigenen Angaben in einen Streit mit einer 39-jährigen Frau. Dies mündete darin, dass die 39-Jährige ihrer Kontrahentin mit der Faust ins Gesicht schlug, diese am Kopftuch packte und zu Boden zog.

Neuburg: Frau schlägt eine andere mit der Faust

Die 29-jährige Frau erlitt hierbei laut Polizei eine Verletzung in Form einer Schürfwunde am linken Knie. Der Streit wurde laut dem 29-jährigen Opfer von mehreren bis dato unbekannten Frauen geschlichtet. Diese dürften die vorhergehende körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Die Polizei in Neuburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)