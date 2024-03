Zwei geparkte Autos in Neuburg beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In Neuburg sind zwei geparkte Autos beschädigt worden. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Zwei Fälle von Unfallflucht hat die Neuburger Polizei gemeldet. 3500 Euro Schaden entstand an einem in der Ostendstraße in Neuburg geparkten schwarzen Audi A6. Ein unbekannter Fahrer hatte laut Polizei am Mittwoch im Zeitraum von 16 bis 16.30 Uhr das Auto angefahren und dabei den linken hinteren Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten in Neuburg

Einen eingedellten Kofferraumdeckel musste ein Bergheimer an seinem Audi A4 feststellen, den er am Mittwoch von 9.30 bis 12.30 Uhr sowohl im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof in Neuburg als auch in der Nördlichen Grünauer Straße auf dem Parkplatz einer Metzgerei abgestellt hatte. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)