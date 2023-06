Zwei geparkte Fahrzeuge in Neuburg brennen komplett aus

In Neuburg ist ein Wohnmobil in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug stand ebenfalls in Flammen.

Große Aufregung im Stadtteil Schwalbanger: Auf einem Parkplatz in dem Neuburger Wohngebiet ist ein Wohnmobil in Brand geraten und nach ersten Informationen komplett ausgebrannt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte gegen 14.50 Uhr in die Richard-Wagner-Straße an - die meterhohe Rauchsäule war schon von weitem zu sehen und hatte Schaulustige an den Einsatzort gelockt.

Verletzt worden ist niemand. Allerdings ist der Schaden an den im Umfeld des Wohnmobils geparkten Campers beachtlich. Insgesamt wurden neun weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Neuburg, die mit 20 Kräften vor Ort war, konnte nicht verhindern, dass ein weiteres Fahrzeug komplett ausbrannte. Laut Stadtbrandmeister Markus Riess bestand allerdings niemals die Gefahr, dass die Flammen auf die umliegenden Häuser übergriff. "Der Brand war schnell unter Kontrolle", so Riess auf Nachfrage der Redaktion. Mit Druckluftschaum wurden die Flammen gelöscht. Neben der Feuerwehr waren vier Rettungskräfte des BRK und Beamte der Polizei Neuburg im Einsatz.

7 Bilder Autos brennen in Neuburg: Die Bilder vom Feuerwehreinsatz Foto: Heinz Scharl

Der Camper stand wohl schon seit einigen Tagen auf dem kleinen Parkplatz. Der Besitzer, der zur Unglücksstelle eilte, als die Löscharbeiten bereits im vollen Gange war, soll gefasst auf die Ereignisse reagiert haben. Die Ursache für das Feuer ist nach jetzigem Kenntnisstand unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat vor Ort die Ermittlungen zur noch völlig unklaren Brandursache übernommen.

Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 80.000 Euro geschätzt. Am späteren Nachmittag war ein Bergeunternehmen damit beschäftigt, den ausgebrannten Camper abzutransportieren. Auch das zweite, geparkte Auto wird wohl abgeschleppt. Die Unglücksstelle wurde von der Feuerwehr abgesperrt. (rew, fene)