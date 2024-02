Neuburg

14:36 Uhr

Zwei Jahre Krieg: So geht einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in Neuburg

Plus Die ukrainischen Flüchtlinge in Neuburg sorgen sich um ihre Kinder. Die Fortschritte beim Lernen der deutschen Sprache sind überschaubar.

Von Winfried Rein

„Haben Sie uns schon satt?“, fragt Andrej S. vorsichtig seinen Vermieter. Seit knapp zwei Jahren wohnt der ukrainische Kriegsflüchtling mit seiner Frau und drei Kindern in Neuburg. Mit dem Großteil seiner Landsleute eint ihn ein Wunsch: Möglichst schnell in die Heimat zurückkehren.

Die Sorge um die Kinder ist größer als das Heimweh. Diomid geht in die erste Grundschulklasse am Englischen Garten und lernt nachmittags online mit einer Lehrerin in Kiew. Sie berichtet über frühmorgendlichen Bombenalarm – zur Zeit jeden Tag. Statt ins Klassenzimmer eilen die Kinder in den Luftschutzkeller. „Wir wollen zurück nach Hause“, sagt der Vater. „Aber erst, wenn vollkommener Friede herrscht.“ Und das kann noch dauern.

