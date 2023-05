Spargelsaison startet mit zwei Königinnen und ganz viel frischem Spargel

Plus Beim Wochenmarktin Neuburg gibt es jede Menge Spargel aus Schrobenhausen. Der Oberbürgermeister muss sein Können beim Stechen und Schälen unter Beweis stellen.

Der Spargel ruft – und Hunderte Besucher folgten ihm zum Neuburger Wochenmarkt. Der rege Verkauf des Edelgemüses aus Schrobenhausen war auch ein Verdienst der Königinnen Annalena Fischhaber und Michelle Hofner.

Die Spargel- und Kartoffelkönigin warben versiert für ihre Produkte, gingen von Spargelstand zu Spargelstand und verrieten die neuesten Spezialrezepte. Nach der Pandemiepause organisierten Stadt und Erzeugerverband wieder einen Spargelmarkt. „Wir freuen uns jedes Jahr auf den Besuch unserer Freunde aus Schrobenhausen“, versicherte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.