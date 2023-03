Zwei Kündigungen und der Wolf beschäftigen die Neuburger Jäger

Bei der Jahreshauptversammlung des Jagdschutzvereins Neuburg ging es nicht nur um Wölfe. Es gab noch mehr Überraschendes zu hören.

Ehrungen, Referate und eine überraschende Entscheidung von Vorsitzender Christine Liepelt und Geschäftsführer Franz Bohnert prägten die Jahreshauptversammlung des Jagdschutzvereins Neuburg am Samstag im Sporthotel Rödenhof. Zwei interessante Referate gab es für die Jägerinnen und Jäger dort zu hören. Das Referat von Johannes Riedl vom Veterinäramt umfasste die Entwicklung einiger Seuchen im Bereich von wild lebenden Tieren, wie die Afrikanische Schweinepest, die Vogelgrippe, die Hasenpest und die Tollwut. Riedl informierte die anwesenden Mitglieder des Jagdschutzvereins über präventive Maßnahmen und Maßnahmen, die im Ernstfall greifen, falls ein ASP Fall bestätigt werden sollte.

Karlheinz Fink ist ehrenamtliches Mitglied im Netzwerk "große Beutegreifer" und im Auftrag des LFU unterwegs. Er gab mit seinem Vortrag Einblicke in die Struktur der sich momentan in Deutschland und speziell bei uns ausbreitenden Wolfspopulation. Über das erstmalig auch durch DNA nachgewiesene Auftreten einer Wölfin im Mai 2020 in der Gegend um Eichstätt ist bekannt, dass diese aus dem sogenannten Veldensteiner Forst stammt. Ein weiterer Wolf kommt nachweislich bis aus Brandenburg. Mehrere Fälle aus unserer näheren Umgebung wurden dokumentiert. Unter anderem der Fall in Irgertsheim, wo ein Wolf ein Schaf gerissen hat. Es sei zu befürchten, dass sich bereits in kurzer Zeit auch bei uns ein kompletter Familienverband bilden wird. Ein Jäger aus Unterstall erzählte, dass er auf seiner Blühwiese zwischen Unterstall und Joshofen bereits ein Wolfspärchen gesehen habe. Dies unterstreicht die Ankündigung von Karlheinz Fink. Die Reviergröße eines Wolfsrudels wird mit 150 bis 200 Quadratkilometer beziffert, ein Gebiet, das problemlos über das Altmühltal auch in unseren Landkreis reichen würde.

Vorsitzende und Geschäftsführer des Jagdschutzvereins Neuburg kündigen beim Bayerischen Jagdverband

Überraschend dann eine Ankündigung von Vorsitzender Christine Liepelt. Sie erklärte am Samstag ihre Kündigung beim Bayerischen Jagdverband. Dass Prof. Jürgen Vocke nach allem, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, nun zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde, kann Liepelt nicht nachvollziehen. Sie betont, dass ihre Kündigung nichts mit dem derzeitigen Präsidenten zu tun habe. Aus dem Vorstand des Jagdschutzvereins kündigte auch Geschäftsführer Franz Bohnert seine Mitgliedschaft beim Bayerischen Jagdverband. Christine Liepelt bleibt Vorsitzende, und Franz Bohnert bleibt ebenfalls weiterhin Geschäftsführer im Jagdschutzverein Neuburg. Beide werden nun als Fördermitglieder des Vereins geführt.

Ehrungen beim Jagdschutzverein: Vorsitzende Christine Liepelt und ihr Stellvertreter Johannes Hagl (links) zeichneten unter anderem Willi Lotterschmid und Rudi Reisch (Zweiter und Dritter von rechts) aus. Foto: Jagdsschutzverein Neuburg

Zur Erinnerung: Jürgen Vocke, früherer Präsident des bayerischen Jagdverbands (BJV) und langjähriger CSU-Landtagsabgeordneten, stand 2021 wegen des Verdachts der Unterschlagung und Untreue vor Gericht. Was sich schon seit Längerem abgezeichnet hatte, wurde dann im August jenen Jahres auch offiziell: Die Staatsanwaltschaft München I stellte das Ermittlungsverfahren gegen den damals 78-Jährigen gegen eine Geldauflage ein. Damit war der strafrechtliche Teil des massiven Streits im BJV um das jahrelange Finanzgebaren des früheren Jägerpräsidenten beendet worden. Über die Höhe der Geldauflage schwieg sich die Staatsanwaltschaft aus. Bei den Vorwürfen war es im Kern um die 5000 Euro Aufwandsentschädigung gegangen, die Vocke monatlich steuerfrei und ohne Sozialabgaben für sein Ehrenamt bezogen hat, seinen Dienstwagen und die Beschäftigung einer Familienangehörigen bei einer Tochtergesellschaft des Jagdverbands. Die Rede war von einem Gesamtschaden von bis zu 450.000 Euro für den BJV. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kamen in Gang, als ein ranghoher Funktionär Vocke wegen der Vorwürfe angezeigt hatte.

Im Rahmen der Versammlung gab es auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im Bayerischen Landesjagdverband BJV. Für 25 Jahre wurden ausgezeichnet: Ulla Eller, Georg Mayer, Hubert Wilfling, Rudolf Reisch, Manfred Leinfelder, Willi Lotterschmid und Harald Ettenreich – für 40 Jahre: Peter Reile und Moritz Liepold; für 50 Jahre: Michael Stolz. (AZ)