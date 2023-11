Zwei Millionen Euro für die Neuburger Stadtwerke

Die Stadtwerke Neuburg leiden unter den Folgen der Energiekrise. 2024 will die Stadt deshalb erstmals die finanzielle Untersützung verdoppeln.

Die Stadt Neuburg plant die Stadtwerke im kommenden Jahr mit zwei Millionen Euro zu stützen. Das wurde bei den öffentlichen Vorberatungen für den Haushalt im Jahr 2024 deutlich. Damit verdoppelt die Stadt ihre Zuführung an den Kommunalbetrieb. Wie berichtet, werden die Stadtwerke das laufende Jahr mit einem Defizit von rund sechs Millionen Euro abschließen. Der Schuldenberg wächst und die Eigenkapitalquote sinkt. Zudem stehen 2024 maßgebliche Investitionen in die Nahwärme an.

Vor allem die massiven Preissprünge am Energiemarkt haben die finanzielle Lage der Stadtwerke verschlechtert. Bei Strom- und Gas war bisher stets ein Plus gemacht worden, doch die Folgen des Krieges haben das gute Geschäft ins Minus geführt. Und wie seit Jahren schultern die Stadtwerke die Defizite der Bäder, Tiefgaragen und Stadtbusse. Gleichzeitig kann das Konzept der Nahwärme noch nicht die volle Schlagkraft entfalten. Ein wesentlicher Baustein für das Wärmenetz steht 2024 an, der sogenannte Ringschluss. Dieser steht mit rund sieben Millionen Euro an. Das auch durchzuziehen, ist offenbar auch politisch unumstritten.

Mit den zwei Millionen Euro, inklusive des Zuschusses des Landkreises für das Parkbad in Höhe von 250.000 Euro, bekennt sich die Stadt klar zu den geplanten Investitionen in die Nahwärme. Für die folgenden Jahre sind jeweils Summen von 1,5 Millionen Euro an Zuführung eingeplant, was aber jeweils beschlossen werden muss. Der Vorschlag im Haushalt war ohne folgende Diskussion angehört worden. Beschlossen wird das freilich erst mit dem Gesamthaushalt vermutlich im Januar. (fene)

