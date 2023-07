Wie es zur Reifenpanne kam, konnte der Neuburger der Polizei nicht mehr mitteilen.

Ein Auto mit Reifenpanne und dessen Fahrer unter Drogen: Auf diese Kombination stieß die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Neuburg. Gegen 4.50 Uhr bemerkten die Beamten ein Pannenfahrzeug in der Augsburger Straße, das Auto hatte zwei platte Reifen und war nicht mehr fahrbereit. Auf Nachfrage konnte beziehungsweise wollte der 34-jährige Fahrer aus Neuburg den Beamten nicht mitteilen, wie das passiert ist.

Kurioser Einsatz: Zwei platte Reifen und ein Autofahrer unter Drogen

Im Rahmen der weiteren Überprüfung konnten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann feststellen. Nachdem auch ein Drogentest auf die Droge Amphetamin angeschlagen hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. (AZ)