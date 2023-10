Zwei Radfahrer prallen in Neuburg frontal zusammen

Auf einem Radweg in Neuburg sind zwei Radfahrer kollidiert. Einer musste mit dem Sanka ins Krankenhaus.

Zwei Radfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einem Radweg in der Nördlichen Grünauer Straße verletzt worden. Ein 31-jähriger Neuburger war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Rad dort unterwegs. Nach Angaben der Polizei Neuburg kam ihm im dortigen Kurvenbereich ein 56-jähriger Radfahrer entgegen.

Dieser war in entgegengesetzter Richtung auf der Grünauer Straße unterwegs. Beide Radfahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Bei dem 31-Jährigen war kein Rettungswagen erforderlich. Bei dem Unfall entstand nur geringer Schaden an den Fahrrädern. (AZ)