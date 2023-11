Zwei teure Fahrräder in Neuburg gestohlen - eines wieder am Bahnhof

In Neuburg sind zwei hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Ein Tatort war wieder einmal der Bahnhof.

In Neuburg ist es erneut zu zwei Fällen von Fahrraddiebstahl gekommen. Ein 27-jähriger Neuburger musste am Donnerstag gegen 15.30 Uhr feststellen, dass sein Fahrrad, das er in den Morgenstunden des Donnerstages am Bahnhof abgestellt hatte, durch einen unbekannten Täter entwendet wurde. Das Mountainbike der Marke Bulls hatte laut Polizei einen Zeitwert von 2000 Euro.

Fahrräder in Neuburg gestohlen, auch wieder am Bahnhof

Um sein Fahrrad gebracht wurde ebenfalls ein 52-jähriger Neuburger. Dieser hatte sein Fahrrad unversperrt in seinem Grundstück am Mühlenweg in Neuburg abgestellt. Im Zeitraum von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter das Anwesen und entwendete das E-Bike der Marke Haibike im Wert von 3600 Euro. (AZ)

In beiden Fällen erbittet die Polizei Zeugenhinweise unter Telefon 08431/6711-0.

