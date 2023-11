Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Neuburger Polizei

Wieder wurden in Neuburg geparkte Autos beschädigt. Wieder flüchteten die Verursacher. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Erneut muss sich die Neuburger Polizei mit Unfallfluchten beschäftigen. Zu beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die sich bitte unter 67110 zu melden.

Zum einen wurde am Wochenende in der Danziger Straße ein geparktes Auto einer 35-jährigen Neuburgerin angefahren. An der Fahrzeugfront entstand hierbei Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Ein weiterer geparkter Wagen wurde zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Samstagvormittag, 8 Uhr, ebenfalls angefahren und niemand kümmerte sich um den Schaden. Das Fahrzeug, welches einem 36-jährigen Neuburger gehört, wurde dabei erheblich in Mitleidenschaft gezogen, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro. Der Spurenlage vor Ort nach zu urteilen handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug (Transporter/Lkw). (AZ)