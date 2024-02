Zwei Unfallfluchten in Neuburg: Polizei sucht Zeugen

In Neuburg sind zwei Autos angefahren und beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Graßeggerstraße ein grauer Audi A1 angefahren worden. Das Fahrzeug war dort laut Polizei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand an der Ecke zur Weiherleite geparkt. Donnerstagvormittag stellte der Besitzer einen deutlichen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Nach Spurenlage dürfte ein größeres Fahrzeug in Form eines Pritschenwagens dafür verantwortlich sein.

Autos in Neuburg angefahren

Eine weitere Unfallflucht hat sich in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch in der Wartburgstraße ereignet. Dort wurde ein schwarzer VW Golf vor einem Wohngebäude angefahren. Der Besitzer stellte einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)