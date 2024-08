Zwei Unfallfluchten: Polizei ermittelt

Eine 25-jährige Autofahrerin konnte am Freitag gegen 13.30 Uhr beobachten, wie ihr geparktes Auto angefahren und beschädigt wurde. Das Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt in der Karl-Konrad-Straße in Neuburg und wurde beim Vorbeifahren im Bereich des linken Außenspiegels angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs konnte die Geschädigte nicht erkennen. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein blaues Auto handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bereits gegen 11.25 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Neuburg die Bundesstraße 16 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Donauwörth. Während der Fahrt konnte die Frau beobachten, wie sich ein Eisenteil von einem vorausfahrenden Lastwagen löste und auf die Fahrbahn fiel. Die Fahrerin konnte dem herabfallenden Eisenteil nicht mehr ausweichen, wodurch ihr Auto beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Geschädigte konnte sich das Kennzeichen des Lastwagen notieren und brachte den Vorfall zur Anzeige. Zur Feststellung des verantwortlichen Fahrers wurden Ermittlungen eingeleitet, wie die Polizei berichtet. (AZ)