Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Auf der Grünauer Straße in Neuburg kam es am Samstag um 19.25 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine 35-jährige Fahrerin wollte von einem Parkplatz auf die Grünauer Straße einfahren und übersah dabei einen heranfahrenden 42-jährigen Autofahrer, der in Fahrtrichtung Schloß Grünau unterwegs war. Durch die Kollision wurde das Auto der Frau auf den angrenzenden Gehweg geschleudert und kam am Grünstreifen zum Stehen, berichtet die Polizei. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus Neuburg gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. (AZ)

