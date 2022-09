Zweimal 1,0: Kinderkrankenpflegerinnen absolvieren Ausbildung

17 Absolventinnen der Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege in Neuburg beenden die Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin mit hervorragenden Ergebnissen.

17 Absolventinnen der Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege am Ameos Institut Süd Neuburg beendeten ihre dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Sie gehören damit zu den letzten Auszubildenden, die in Neuburg nach der alten Ausbildungsverordnung im Bereich Kinderkrankenpflege ausgebildet wurden, schreibt Ameos in einer Mitteilung. Alle Teilnehmerinnen bestanden demnach mit hervorragendem Ergebnis und starten nun in ihr Berufsleben.

Kinderkrankenpflegerinnen absolvieren Ausbildung in Neuburg

Besondere Leistungen zeigten Amelie Haid und Franziska Kraft, die ihr Staatsexamen mit der Traumnote 1,0 abschlossen. Insgesamt fünf Absolventinnen wurde für ihre schulischen Leistungen während der Ausbildung mit einem Staatspreis ausgezeichnet. Dazu gehören Nina Blumhofer, Laura Eder, Amelie Haid, Anuscha Jäger und Franziska Kraft. Die Krankenhausleitung gratulierte den frischgebackenen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen zu ihrem Abschluss. „Es freut uns sehr, dass zehn Absolventinnen dem Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg die Treue halten und zukünftig in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin eingesetzt werden“, so Rudolf Schnauhuber, Regionalgeschäftsführer Ameos Süd. (AZ)