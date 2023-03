Zweimal ohne Führerschein in Neuburg unterwegs

Ein Mädchen dreht mit einem Roller Runden auf dem Volksfestplatz. Die Polizei stellt jedoch fest, dass sie keinen Führerschein hat.

Einen Autofahrer und eine Rollerfahrerin hat die Polizei am Wochenende ohne gültigen Führerschein in Neuburg erwischt. Wie die Beamten mitteilen, bemerkten Mitarbeiter der Sicherheitswacht am Sonntag gegen 17.45 Uhr eine 15-Jährige, die mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Volksfestplatz in Neuburg im Kreis fuhr, um offensichtlich Fahrversuche durchzuführen. Die verständige Polizei stellte fest, dass die Jugendliche keinen entsprechenden Führerschein hatte. Vor Ort war auch die Mutter der 15-Jährigen, die ihrer Tochter den Roller für Fahrversuche zur Verfügung stellte. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

15-Jährige dreht Runden mit Roller auf Neuburger Volksfestplatz

Ebenfalls am Sonntag, bereits gegen 11 Uhr, zog die Polizei im Rahmen einer Kontrolle in der Ingolstädter Straße einen Mann ohne gültigen Führerschein aus dem Verkehr. Der 25-Jährige war den Beamten zufolge lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war, die ihre Gültigkeit nach sechs Monaten verloren hat. Der Mann aus Burgheim musste seine Fahrt beenden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)