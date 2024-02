Neuburg

vor 17 Min.

Zweite Donaubrücke: Aktionsbündnis wirft OB Gmehling "Täuschung" vor

Im Oktober 2023 wurde gezählt, wie viele Autos über die Donaubrücke in Neuburg fahren. Diese Datenerhebung zieht das Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt" in Zweifel.

Von Barbara Wild

Das Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt" wirft Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vor, beim Thema Zweite Donaubrücke die Öffentlichkeit mit "fragwürdigen Methoden" zu täuschen. Das zumindest formuliert die Gruppierung in einer schriftlichen Stellungnahme. Auslöser dafür war die Berichterstattung der Neuburger Rundschau über den Planungsstand der zweiten Donaubrücke. Darin ging es unter anderem um eine aktuelle Verkehrszählung auf der Elisenbrücke.

Im Oktober 2023 sind laut OB Gmehling per Videozählung auf der Elisenbrücke bis zu 23.000 Kraftfahrzeuge an einem Tag gezählt worden. All diese Autos rollten durch die Neuburger Innenstadt – ein Beleg für den CSU-Oberbürgermeister, wie notwendig die Große Kreisstadt eine zweite Autobrücke über den Fluss braucht. Denn die Zahl sei in den vergangenen Jahren konstant hoch.

