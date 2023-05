Neuburg

13:34 Uhr

Zweiter Anlauf: Das Canadian Jazz Collective gastiert im Neuburger Jazzkeller

Plus Das Canadian Jazz Collective erweist sich bei seiner Rückkehr ins Neuburger Birdland als Sammelbecken virtuoser Instrumentalisten, die jedoch zu selten zusammenfinden.

Von Reinhard Köchl

Man kennt sich ja. Und deshalb kann man durchaus auch unterscheiden, und zwar zwischen dem Konzert vom Mai 2022 und dem aktuellen. Vor fast genau einem Jahr nahmen sich die sieben Musiker aus dem Land der Elche, Bären und des Eishockeys noch die Freiheit, einfach mal eine Generalprobe für die tags darauf stattfindenden Plattenaufnahmen in Villingen-Schwenningen vor einem voll besetzten Hofapothekenkeller anzusetzen und nach Herzenslust herumzuprobieren, was geht und was nicht. Schier endlos lange Nummern mit ausschweifenden Soli sorgten damals für spürbare Ermüdung im Auditorium, ganz zu schweigen von der verhängnisvollen „Kopfigkeit“ der Musik – ein verhängnisvolles Klischee, das einem im Jazz leider immer wieder begegnet. Den Langzeiteffekt bekam das „Canadian Jazz Collective“ jetzt bei seiner Rückkehr in Gestalt von gelichteten Stuhlreihen zu spüren.

Dabei entpuppt sich das 2023er-Gastspiel als deutlich zugänglicher, weil sowohl die Arrangements als auch die solistischen Beiträge kürzer ausfallen und auch die Combo intern besser aufeinander abgestimmt wirkt. Der Charakter des improvisatorischen Versuchslabors lässt sich jedoch auch nach zwölf Monaten nicht so ohne Weiteres vom Tisch wischen. Ein Umstand, der womöglich am Ehrgeiz und der kreativen Energie der Musiker liegt. Abermals den nachhaltigsten Eindruck hinterlässt Trompeter Derrick Gardener. Seine geschwinden, rasenden Läufe qualifizieren ihn schon seit Jahren für höhere Aufgaben, und inmitten seiner Landsmänner und -frauen wirkt er wie ein Fels in der Brandung, dessen strahlender Ton wahrscheinlich sogar im tosenden Sturm zu hören wäre und der auch kompositorisch in der Champions League spielt („My Shining Hour“).

