Zwischen Anspannung und Freude: So lief die erste Neuburger Kunsthalle

Plus Die erste Neuburger Kunsthalle geht nach drei Monaten zu Ende. Zeit für ein Fazit und einen Blick auf die Zukunft des Projekts.

Tobias Albrecht blickt sich zufrieden um in dem weitläufigen Obergeschoss der Neuburger Markthalle. Von August bis Oktober gingen dort zahlreiche Künstler ein und aus, bestückten die großen Stellwände im fliegenden Wechsel mit ihren Kunstwerken. Zahlreiche DJs legten auf, Besucherinnen und Besucher besuchten die Workshops, spielten Tisch-Tennis oder trafen sich auch einfach nur gemütlich auf ein Getränk und ließen sich von der gemütlichen Kulisse einfangen. Ob es zu einer Wiederholung der Kunsthalle im Jahr 2024 kommen wird, ist jedoch fraglich. Verschiedene Anträge liegen bereits auf dem Tisch.

Tausende Besucher bei rund 30 Veranstaltungen - das ist die Bilanz der Neuburger Kunsthalle. Es fing fulminant an (allein beim Auftakt 700 Gäste), die Begeisterung blieb, lediglich ganz zum Schluss flaute der Besucherstrom etwas ab. Albrecht spricht von aufregenden Monaten. Mit großer Hoffnung hätten er und das Team des Brückenkollektivs der Eröffnung entgegengefiebert. Und dann die Befreiung: Die Gäste kommen.