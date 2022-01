Zwölfjährige Schülerin beschädigt in Neuburg mehrere Autos

Mehrere Fahrzeuge wurden in Neuburg von einer Schülerin beschädigt. Passanten verständigten die Polizei.

Am Donnerstagnachmittag hat eine zwölfjährige Schülerin in der Amlerstraße in Neuburg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Bemerkt wurde dies von einem Zeugen, der den Vorfall unverzüglich einer Passantin mitteilte.

Die 39-Jährige, der eines der beschädigten Fahrzeuge gehörte, konfrontierte die Schülerin mit ihrem Handeln und meldete die Sachbeschädigung anschließend bei der Polizei. Der Schaden liegt bei circa 5000 Euro.