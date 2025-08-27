Gut behütet: Neuburger Hutschau „Mut zum Hut“ geht in die 26. Auflage

Ein Hut – das ist nicht nur eine Kopfbedeckung gegen Sonne und Regen. Ein Hut ist ein Stück Lebensgefühl. Hüte schreiben Geschichte und sind Teil der unterschiedlichsten Kulturen. Wer weiß denn schon, dass man von einem Hut eigentlich nur spricht, wenn die Krempe die gesamte Kopfbedeckung umschließt? Wenn nicht, spricht man von einer Kappe. Und seine feste Form unterscheidet den Hut von einer Mütze. Das Wort Hut selbst entstammt dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Schutz. In der Obhut ist diese Form noch enthalten.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hutschau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis