Neuburge Hutschau „Mut zum Hut“: Kreative Hutdesigns und Kunst ab dem 12. September im Schloss

Neuburg

Gut behütet: Neuburger Hutschau „Mut zum Hut“ geht in die 26. Auflage

Die Neuburger Hutschau „Mut zum Hut“ bringt eine Vielzahl kreativer Hüte und einzigartiger Designs nach Neuburg. Auch diesmal gibt es wieder neue Teilnehmer.
Von Manfred Dittenhofer
    • |
    • |
    • |
    Ute Patel-Mißfeldt und ihre Tochter Isabel Patel freuen sich auf die Hutschau, die von 12. bis 14. September stattfindet.
    Ein Hut – das ist nicht nur eine Kopfbedeckung gegen Sonne und Regen. Ein Hut ist ein Stück Lebensgefühl. Hüte schreiben Geschichte und sind Teil der unterschiedlichsten Kulturen. Wer weiß denn schon, dass man von einem Hut eigentlich nur spricht, wenn die Krempe die gesamte Kopfbedeckung umschließt? Wenn nicht, spricht man von einer Kappe. Und seine feste Form unterscheidet den Hut von einer Mütze. Das Wort Hut selbst entstammt dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Schutz. In der Obhut ist diese Form noch enthalten.

