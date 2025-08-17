Unbekannter verletzt am Bücherturm einen Neuburger mit einem Fußtritt

Ein Neuburger ist beim Bücherturm von einem Unbekannten verletzt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Samstag, 16. August, gegen 13n20 Uhr, ereignete sich beim Bücherturm am Seter Platz in Neuburg offenbar die Körperverletzung zum Nachteil des 27-jährigen Neuburgers.

Neuburg: Körperverletzung am Bücherturm – 27-Jähriger wird grundlos angegriffen

Der Neuburger wurde anscheinend von einem Unbekannten grundlos angepöbelt und mit dem Fuß getreten. Dadurch wurde er leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter von der Örtlichkeit. Der unbekannte Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, trug eine blaue Jacke und weiße Schuhe.

Die Polizei Neuburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)