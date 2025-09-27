Neuburger Barockkonzerte 2025: Barock im Glanz der Trompete

Am Samstag, 11. Oktober, lädt die britische Trompeterin Matilda Lloyd im Rahmen der Neuburger Barockkonzerte zu einem besonderen Konzert in den Neuburger Kongregationssaal ein. Gemeinsam mit der Sopranistin Helena Moore und einem Barockensemble präsentiert sie ein Programm, das die ganze Vielfalt der Barockmusik erlebbar macht.

Matilda Lloyd verbindet technische Brillanz mit feinem Ausdruck

Lloyd gilt als eine der führenden Trompeterinnen ihrer Generation. Ihre Auftritte in internationalen Konzertsälen haben gezeigt, wie sie technische Brillanz mit feinem Ausdruck verbindet. Ihr Spiel reicht von strahlenden Fanfaren bis hin zu fast gesanglichen, lyrischen Linien. Damit hebt sie die Trompete weit über ihr traditionelles Bild als festliches Soloinstrument hinaus. Die Sopranistin Helena Moore, eine gefragte Interpretin Alter Musik, bringt mit klarer Stimme und intensiver Präsenz den vokalen Gegenpart ein. Zusammen bilden Lloyd und Moore ein Duo, das Stimme und Instrument in einem spannenden Dialog vereint.

Im Mittelpunkt des Abends stehen Werke von Georg Friedrich Händel. Seine Arien verbinden Glanz und Virtuosität mit emotionaler Tiefe und eignen sich ideal, um das Wechselspiel von Trompete und Sopran hervorzuheben. Ergänzt wird das Programm durch Kompositionen weiterer Vertreter des Barock: Alessandro Marcello zeigt in seinem Trompetenkonzert eine eher intime, nachdenkliche Seite des Instruments. Henry Purcell beeindruckt mit fein verwobenen Sonaten und Liedern, die Eleganz mit Gefühl verbinden. Jean-Baptiste Nerudas Werk schließlich bringt die heitere Leichtigkeit und Spielfreude des späten Barock zum Vorschein.

Das Barockensemble begleitet die Solistinnen auf historischen Instrumenten

Die Solistinnen werden von einem sorgfältig ausgewählten Barockensemble begleitet, das auf historischen Instrumenten musiziert. Dadurch entsteht jener authentische Klang, der der Musik dieser Epoche ihre besondere Transparenz verleiht. Das Zusammenspiel mit Lloyd und Moore sorgt für ein Konzerterlebnis auf hohem künstlerischem Niveau, getragen von Präzision und Spielfreude.

„Matilda Lloyd & Friends – Barock im Glanz der Trompete“ ist nicht nur historische Rückschau, sondern ein lebendiger Konzertabend, der die Aktualität barocker Musik auch für Neulinge klassischer Musik erfahrbar macht. Die Stiftung Neuburger Barockkonzerte kündigt ein Konzert an, das gleichermaßen festlich, berührend und mitreißend ist – und weit über den Abend hinaus nachklingen dürfte.

Info: Karten für das Konzert am 11. Oktober um 20 Uhr im Neuburger Kongregationssaal gibt es im Kulturamt und in der Touristinformation der Stadt Neuburg sowie online unter www.neuburger-barockkonzerte.de