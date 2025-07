13 Mal die Traumnote 1,0: Absolventen der Neuburger Berufsschule „stehen die Türen offen“

Zum Glück herrscht schon so weit wieder Realität, dass die kleine Besonderheit inmitten der doppelten Abschiedsfeier am Freitagnachmittag kaum auffiel. Schulleiterin Eva Hertle hob sie aber dennoch deutlich hervor: „Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr wieder eine echte Abschlussfeier im größeren Rahmen. Wir müssen nicht mehr improvisieren!“ Damit wird auch offiziell eine Zeit der Beschränkungen, ausgelöst durch Abstandsregelungen der Corona-Pandemie, beendet, in der das Staatliche Berufliche Schulzentrum Max-von-Pettenkofer an der Monheimer Straße in Neuburg seine Schülerinnen und Schüler allenfalls mit einem „Festakt Light“ in die Arbeitswelt verabschieden konnte. 2025 sei nun alles wieder wie früher, freute sich Hertle. Will heißen: Die Entlass-Schüler können sich im festlichen und vor allem großen Rahmen noch einmal treffen, um ihre Zeugnisse und mahnende Worte für die Zukunft in Empfang zu nehmen.

Insgesamt 313 junge Menschen bekamen in den zurückliegenden Jahren an der Berufsschule ihr theoretisches Rüstzeug mit auf ihren Weg in die Arbeitswelt. Die Palette der Berufe entspricht dabei längst zeitgemäßen Anforderungen. So bildete das Schulzentrum Max-von-Pettenkofer Baugeräteführer (72), Bankkaufmänner und -frauen (21), Kaufmänner und -frauen für Büromanagement (23), Kaufmänner und -frauen im E-Commerce (22), Verkäufer sowie Kaufmänner und -frauen im Einzelhandel (22), Elektroniker/-innen für Energie und Gebäude (38), Kfz-Mechatroniker/-innen für Pkw-Technik (22), Industriekaufmänner und -frauen (23) sowie Service-Fachkräfte für Schutz und Sicherheit (70) aus.

Berufsschule Neuburg: Manche Absolventen stehen bereits mitten im Berufsleben

43 von ihnen erreichten einen Schnitt von mindestens 1,50, 13 landeten sogar bei der Traumnote 1,0. Außerdem erwarben 61 den Mittleren Schulabschluss und zwei den Mittelschulabschluss. In der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung durften sich 18 junge Frauen über ihr Abschlusszeugnis freuen, fünf von ihnen mit einer Note von 1,50 und besser. Sieben Helferinnen für Ernährung und Versorgung bauten zudem ihren Mittleren Schulabschluss, bei den Assistentinnen für Ernährung und Versorgung waren es deren acht.

Nicht alle kamen allerdings zur feierlichen Verabschiedung, weil sie zum Teil schon seit Februar mitten im Berufsleben stehen und sich auf ganz Bayern verstreut haben. Dennoch genossen die Anwesenden sichtlich den würdevollen Rahmen, schließlich haben sie nach Meinung von Landrat Peter von der Grün auch „viel Zeit und Mühe investiert, um so weit zu kommen“. Der Landkreis biete für Berufseinsteiger eine große wirtschaftliche Bandbreite vom Global Player bis hin zum soliden mittelständischen Unternehmen, meinte der Kreischef. Deshalb stünden den Absolventen jetzt die Türen offen. Von der Grün wünschte sich in dem Zusammenhang auch, dass die Berufsschulabgänger nach Möglichkeit in der Region bleiben. Denn Fachkräfte seien händeringend gesucht, viele Ausbildungsplätze sind noch immer unbesetzt. Schulleiterin Eva Hertle und ihr neuer Stellvertreter Werner Greppmair erinnerten daran, dass es nun Zeit wäre, „neue Wege zu beschreiten“. Der Schulabschluss sei allenfalls eine vorläufige Station, aber noch nicht das Ende. „Manchmal werden wir wieder geerdet, manchmal geht es wieder einen Schritt zurück“, so Hertle.

Zwei Projekte zugunsten des Tierheims Neuburg

Dass sie nicht nur Absolventen, „sondern auch Überlebende von manchmal überlangen Schultagen“ sind, bemerkte Beatrice Humbold, frisch gebackene Kauffrau für E-Commerce. Denn die Berufsschule sei keine normale Schule, weil sie unterschiedlichsten Menschen aus dem Berufsleben eine vorläufige Heimat biete. Humbold moderierte auch durch den einstündigen Festakt, in dem Xenia Schmid mit zwei Klavierstücken („Rover flows in You“ und „Faded“) sowie Selina Ortenreiter (beide Fachschule für Kinderpflege) mit einem Solo-Hip-Hop-Tanz zu „Telephone“ für verdienten Applaus sorgten. Außerdem stellten Schülerinnen noch die beiden Projekte der Abschlussklasse der Industriekaufleute vor: zum einen den Verkauf von selbstgebackenem Kuchen und Säften im April und außerdem den Brandschutztag mit der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg im Mai. Die Erlöse gingen in beiden Fällen an das Tierheim Neuburg.