Neuburger Christuskirche: Posaunenchor feiert 75. Jubiläum

Mit Trompeten und Posaunen feierte der Bläserchor der Christuskirche sein Jubiläum. Der Chor war bei der Gründung 1948 der erste seiner Art im südlichen Bayern.

In der Christuskirche fand am vergangenen Sonntag ein Festgottesdienst zum 75. Jubiläum des dortigen Posaunenchores statt. Beteiligt waren Chöre aus dem evangelischen Dekanat Ingolstadt, der Chor aus Marienheim und Miesbach, sowie der Präsident des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern Pfarrer Philipp Behyl aus Nördlingen, Bezirkskantor Kirchenmusikdirektor Oliver Scheffes und Pfarrer i. R. Johannes Braun aus Bad Tölz.

Pfarrer Jürgen Bogenreuther stellte in seiner Predigt die Bedeutung der Musik für die Kirchen der Reformation und den persönlichen Glauben heraus. Reformator Martin Luther (1483 - 1546), der nicht nur Theologe, sondern auch passionierter Musiker war, erkannte die Kirchenmusik nicht nur als Element der Gottesdienstgestaltung, sondern als eigenständigen Teil der Verkündigung des Evangeliums. Die Posaunenchöre leisten deshalb einen wertvollen Dienst innerhalb der Gemeinde, weil sie diese Verkündigung mit unterstützen und Menschen auf einer sinnlichen Ebene erreichen.

Ein Festgottesdienst nach dem Motto: "Lobt ihn mit Posaunen"

Am Ende des Gottesdienstes übergab Pfarrer Behyl Chorobmann Ulrich Mocka und Chorleiter Tobias Kraft die Urkunde des Verbandes evangelischer Posaunenchöre zum 75-jährigen Bestehen und ehrte den Bläser Gernot Klement für seinen 40-jährigen ehrenamtlichen Dienst.

Von rechts nach links: Pfarrer Beyhl, Tobias Kraft, Ulrich Mocka und Gernot Klement beim Festgottesdienst in der Christuskirche. Foto: Christuskirche

Der Chor der Christuskirche wurde 1948 als erster evangelischer Posaunenchor im bayrischen Raum südlich der Donau durch Hans Mocka gegründet. Er war an Heiligabend 1948 erstmals zu hören. Beginnend mit vier Bläsern, wuchs der Chor im Laufe der Jahre auf 30 Mitglieder an. Da er zunächst der Einzige in der Region war, erfreute er sich großer Beliebtheit. Nach 35 Jahren reichte Hans Mocka den Dirigentenstab weiter an den damaligen Pfarrer der Christuskirche Hans Braun. Ihm folgten in der zweiten Hälfte der 75-jährigen Chorgeschichte 13 weitere Chorleiter, darunter drei Söhne Mockas. Auch wenn der Chor in seiner Größe wieder kleiner geworden ist, sind die Anlässe, bei denen er zu hören ist, weiterhin vielfältig: Festgottesdienste zu Weihnachten, zu Ostern, zur Konfirmation, zum Totengedenken, bei Gemeindefesten und bei Konzerten. (AZ)