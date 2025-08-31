„Fête de la bière“ in Sète: Bayerisches Bier und französische Chansons

„Ich betrachte es wirklich als besondere Ehre“, so bewertet Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Auszeichnung der südfranzösischen Partnerstadt Sète. Am Wochenende hatte ihm Bürgermeister Hervé Marquès bei einem Empfang im Rathaus die Ehrenbürgermedaille der Stadt überreicht.

Die Auszeichnung gilt der deutsch-französischen Verständigung, die in den beiden Städten 1986 mit Yves Marchand und OB Günter Huniar begonnen hatte und von OB Bernhard Gmehling mit den jeweiligen Stadträten fortgesetzt worden ist. Das 40-jährige Bestehen der „Jumelage“ soll 2026 sowohl am Mittelmeer als auch an der Donau gefeiert werden.

Am Samstag spielte die Neuburger Stadtkapelle beim Bierfest in Sète

Am Samstag spielte die Neuburger Stadtkapelle mit Dirigent Alexander Haninger an der Avenue Victor Hugo in Sète auf. Natürlich war ein Defileé, ein Umzug, vorgeschaltet worden. Etwa 1500 Franzosen besuchten das „Fête de la bière“, das Bierfest, und probierten den Sud der Julius Brauerei. 2000 Liter Bier hatte Braumeister Florian Linder mit einem Kleinlaster durch den Zoll an die Mittelmeerküste transportiert. Das erste Fass musste Bürgermeister Hervè Marquéz anzapfen, und er schaffte es glatt mit zwei Schlägen.

Sogar der „Hammer“ sei zerbrochen, berichtete die Tageszeitung „Midi Libre“. Das Bierfest habe „ein bemerkenswertes Comeback“ geschafft. Bier und Brotzeiten seien gut weggegangen und die Stimmung sei gestiegen. OB Bernhard Gmehling und sein Wunschnachfolger Stadtrat Matthias Enghuber halfen stundenlang beim Ausschenken. Es sei „sehr mühsam“ gewesen, so Gmehling, die Organisatoren hatten keine Literkrüge, sondern nur 0,25-Liter-Becher parat. Der Freundschaftsverein „Asan“ habe sich dennoch sehr viel Mühe gegeben.

Am Sonntagabend treten die Neuburger die Heimreise aus Sète an

Zu später Stunde gab der Oberbürgermeister einige Gesangsproben zum Besten, darunter wie gehabt „Griechischer Wein“ und „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“ Die Sèter präsentierten das Lied „Les copains d‘abord“ des in Sète geborenen Chansonniers George Brassens (1921-1981). Sonntagabend ging es für die Neuburger bereits wieder auf die Heimreise mit dem Omnibus.

Die Verbindung mit Sète war 1985 nach der Empfehlung eines Landtagskollegen von MdL Richard Keßler (1940-2016) gesucht worden. Nach einigen Besuchen am Mittelmeer beschlossen im Sommer 1986 zuerst die Sèter und dann die Neuburger Stadträte die deutsch-französische Partnerschaft. Die Beteiligten sehen sie als Beitrag zur europäischen Einigung und wollen sie gemeinsam weiterführen.