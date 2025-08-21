Post aus der Vergangenheit: Nach 54 Jahren liegt eine Karte der Mutter im Briefkasten

Fast wirkt es wie ein Zeichen aus dem Jenseits. Als ein Neuburger vor wenigen Tagen den täglichen Blick in den Briefkasten wirft, entdeckt er eine ungewöhnliche Ansichtskarte. Leicht vergilbt, mit ein paar Knicken und Kratzern. Als er die Karte genauer betrachtet, fällt ihm auch die Briefmarke mit Poststempel auf - die Karte wurde im Jahr 1971 versendet und erst jetzt von der Post zugestellt. Es ist eine Nachricht seiner Mutter, die bereits vor über zehn Jahren verstorben ist.
Neuburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden