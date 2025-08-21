Icon Menü
Mann erhält nach 54 Jahren eine Postkarte seiner verstorbenen Mutter

Neuburg

Post aus der Vergangenheit: Nach 54 Jahren liegt eine Karte der Mutter im Briefkasten

Lothar Schmidtchen aus Neuburg ist 86 Jahre alt – und erhielt nun noch einmal Post von seiner verstorbenen Mutter. Für ihn beginnt damit eine emotionale Zeitreise.
Von Anna Hecker
    Lothar Schmidchten hat nach 54 Jahren eine Postkarte von seiner Mutter zugestellt bekommen. Die kuriose Begebenheit wird für den Neuburger zur Reise in die Vergangenheit.
    Lothar Schmidchten hat nach 54 Jahren eine Postkarte von seiner Mutter zugestellt bekommen. Die kuriose Begebenheit wird für den Neuburger zur Reise in die Vergangenheit. Foto: Anna Hecker

    Fast wirkt es wie ein Zeichen aus dem Jenseits. Als ein Neuburger vor wenigen Tagen den täglichen Blick in den Briefkasten wirft, entdeckt er eine ungewöhnliche Ansichtskarte. Leicht vergilbt, mit ein paar Knicken und Kratzern. Als er die Karte genauer betrachtet, fällt ihm auch die Briefmarke mit Poststempel auf - die Karte wurde im Jahr 1971 versendet und erst jetzt von der Post zugestellt. Es ist eine Nachricht seiner Mutter, die bereits vor über zehn Jahren verstorben ist.

