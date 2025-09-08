Mondfinsternis: Neuburger bestaunen Schauspiel am Himmel

Das Interesse an der Mondfinsternis war Sonntagabend in Neuburg außerordentlich groß. Auf den Hügeln um Bittenbrunn, Gietlhausen, Ried, Unterstall, Joshofen und Bergheim suchten Hunderte Mondseher den Erdtrabanten im kompletten Erdschatten.

Zahlreiche Neuburger trafen sich, um die Mondfinsternis zu sehen

Am Galgenberg sammelte sich sogar ein kleiner Jugendtreff zum gemeinsamen Mondschauen. Der rote Mond zeigte sich erst gegen 20.30 Uhr im Osten bereits hoch über dem Horizont. Eine dünne Wolkendecke schwächte die Sicht. Als der Mond langsam wieder leuchtete, schob er sich bis etwa 22 Uhr langsam aus dem Schatten heraus.