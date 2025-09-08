Icon Menü
Neuburger erleben faszinierende Mondfinsternis: Blutmond am Sonntagabend sichtbar

Neuburg

Mondfinsternis: Neuburger bestaunen Schauspiel am Himmel

Am Sonntagabend war der Blutmond auch über dem Himmel in Neuburg zu sehen. Bis 22 Uhr war das Spektakel einer Mondfinsternis zu bestaunen.
Von Winfried Rein
    Das Interesse an der Mondfinsternis war Sonntagabend in Neuburg außerordentlich groß. Foto: Winfried Rein

    Das Interesse an der Mondfinsternis war Sonntagabend in Neuburg außerordentlich groß. Auf den Hügeln um Bittenbrunn, Gietlhausen, Ried, Unterstall, Joshofen und Bergheim suchten Hunderte Mondseher den Erdtrabanten im kompletten Erdschatten.

    Zahlreiche Neuburger trafen sich, um die Mondfinsternis zu sehen

    Am Galgenberg sammelte sich sogar ein kleiner Jugendtreff zum gemeinsamen Mondschauen. Der rote Mond zeigte sich erst gegen 20.30 Uhr im Osten bereits hoch über dem Horizont. Eine dünne Wolkendecke schwächte die Sicht. Als der Mond langsam wieder leuchtete, schob er sich bis etwa 22 Uhr langsam aus dem Schatten heraus.

