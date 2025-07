Anhaltend schlechtes Wetter: Bleibt das Neuburger Brandlbad weiterhin geöffnet?

Ein Montagnachmittag Ende Juli – und das Neuburger Brandlbad ist quasi ausgestorben. Kinderbecken und Spielplatz sind komplett verwaist, ebenso wie die Liegewiesen, der Kiosk hat seine Rollläden unten. In den großen Schwimmbecken ziehen gerade mal eine Handvoll Gäste ihre Bahnen. Eigentlich sollte zu dieser Jahreszeit das Freibad voll sein. Doch das anhaltend schlechte Wetter mit viel Regen hält die Menschen vom Baden ab. Diejenigen, die trotzdem kommen, genießen ihre Freiheiten.

Nur wenige Gäste bei schlechtem Wetter im Neuburger Brandlbad

Im Sportbecken kann sich Christina Pöppel gleich auf mehreren Bahnen ausbreiten. „Ich habe das Becken quasi für mich alleine“, sagt die 39-jährige Eichstätterin und strahlt. Sie kommt derzeit drei Mal in der Woche ins Neuburger Brandlbad, weil ihre Tochter dort einen Schwimmkurs absolviert. Während der Nachwuchs verräumt ist, zieht die Mutter ihre Bahnen – bei jedem Wetter. „So lange es nicht gewittert.“ Wolken und Regen machen Pöppel, wie den anderen anwesenden Gästen, nichts aus. Schließlich sind die Becken beheizt: das Sportbecken auf 24 Grad Celsius, das Attraktionsbecken auf 27 Grad. Dies sei angenehmer als in anderen Bädern, weshalb sie aus Eichstätt lieber ins Bad nach Neuburg fahren, erzählt Pöppel. Das Wasser ist derzeit wärmer als die Luft, sodass sie nach dem Schwimmen gleich in einen Bademantel schlüpft – auch wenn zwischenzeitlich die Sonne herausgekommen ist.

Icon vergrößern Bei derzeit schlechtem Wetter ist im Neuburger Brandlbad kaum etwas los, so wie hier am Montag. Foto: Fritz Weiß Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei derzeit schlechtem Wetter ist im Neuburger Brandlbad kaum etwas los, so wie hier am Montag. Foto: Fritz Weiß

Nebenan, im Mehrzweckbecken, gibt Manfred Schiele ihrer Tochter Einzel-Schwimmunterricht. „Der Regen spielt für uns keine Rolle“, betont der Schwimmtrainer des TSV Neuburg. Schließlich werden die Schwimmer im Wasser ohnehin nass. „Eigentlich freuen sich die Kinder doch, wenn der Trainer am Beckenrand auch nass wird“, sagt Schiele und lacht. Früher, in seiner Jugend, habe er bei Wassertemperaturen von 19 oder 20 Grad trainiert. Deswegen sei es aktuell, trotz des schlechten Wetters, im Wasser sehr angenehm. „Sicher wäre es schöner, wenn das Wetter etwas besser wäre“, sagt Berbel Auernhammer aus Rennertshofen, die einen Bereich des Mehrzweckbeckens komplett für sich alleine hat. Doch das Wasser sei beheizt, und alleine durch die Bewegung werde einem warm. „Das ist doch Luxus“, sagt sie und zeigt auf den Platz, der sich ihr im Becken bietet.

Neuburger Freibad bleibt auch bei Regen weiterhin geöffnet

Was die wenigen Badegäste freut, ist rein wirtschaftlich ein Problem. Das Freibad ist für die Stadtwerke immer ein Minusgeschäft, doch in diesem Juli sind die Zahlen besonders schlecht. Aufgrund des vielen Regen kamen in diesem Monat gerade einmal 14.000 Gäste, berichtet Bäderchef Maik Müller gegenüber unserer Redaktion. Normalerweise könne man in dieser Jahreszeit etwa mit dem Doppelten rechnen. An besonders verregneten Tagen wie zuletzt zähle man nicht einmal 100 Gäste. Normal seien 1000 bis 1500, an besonders starken Tagen auch mal bis zu 3000.

Icon vergrößern Christina Pöppel, eine der wenigen Badegäste, hat das Sportbecken fast für sich alleine. Foto: Andreas Zidar Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christina Pöppel, eine der wenigen Badegäste, hat das Sportbecken fast für sich alleine. Foto: Andreas Zidar

Auch wenn sich der Betrieb nicht im Ansatz rechnet, bleibt das Brandlbad weiterhin offen. Eine zwischenzeitliche Schließung während der momentanen Schlechtwetterphase komme nicht infrage, so Müller. Schließlich habe man viele Dauerkarteninhaber, denen man den Zugang zum Bad weiterhin ermöglichen möchte. Aber natürlich braucht es aktuell weniger Personal an den Becken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben stattdessen nun Zeit für Aufgaben, zu denen sie sonst nicht kommen, etwa den Heckenschnitt. Ein Teil des Personals ist aktuell im Parkbad im Einsatz und bereitet das Hallenbad bereits auf die neue Saison vor. Zum Teil werden auch einfach Überstunden abgebaut, berichtet Müller.

Er wünscht sich ein paar heiße Tage am Stück, sodass die Leute wieder ins Brandlbad kommen. Doch die Vorhersage ist aktuell schlecht. In den kommenden Tagen ist weiterhin Regen angekündigt. „Auf den ersten Blick sieht es desaströs aus, das schreckt die Leute ab“, weiß Müller. Doch er empfiehlt den Menschen, die Vorhersage im Detail zu studieren. Zwischendurch würden sich immer wieder Zeitfenster mit besserem Wetter finden, in denen man ein Freibadbesuch einbauen könnte.