Neuburger Freibad verlängert Saison: Zwei zusätzliche Tage durch schönes Wetter

Neuburg

Sommerliche Aussichten: Das Brandlbad bleibt noch etwas länger auf

Eigentlich sollte das Neuburger Brandlbad am Freitag das letzte Mal heuer öffnen. Doch die Wetteraussichten sind gut, und das Bad bleibt länger geöffnet.
    Das Neuburger Brandlbad hat zwei Tage länger, bis Sonntag, 21. September, geöffnet.
    Das Neuburger Brandlbad hat zwei Tage länger, bis Sonntag, 21. September, geöffnet. Foto: Barbara Wild

    Eigentlich sollte das Neuburger Brandlbad an diesem Freitag das letzte Mal in dieser Saison öffnen. Doch die Wetteraussichten für das Wochenende sind hervorragend. Der Spätsommer soll sich noch einmal von seiner besten Seite zeigen.

    Neuburger Freibad hat bis Sonntag, 21. September, geöffnet

    Deshalb haben die Verantwortlichen der Stadtwerke entschieden, das Bad zwei Tage länger geöffnet zu lassen, also bis Sonntag, 21. September. (AZ)

