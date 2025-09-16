Sommerliche Aussichten: Das Brandlbad bleibt noch etwas länger auf

Eigentlich sollte das Neuburger Brandlbad an diesem Freitag das letzte Mal in dieser Saison öffnen. Doch die Wetteraussichten für das Wochenende sind hervorragend. Der Spätsommer soll sich noch einmal von seiner besten Seite zeigen.

Neuburger Freibad hat bis Sonntag, 21. September, geöffnet

Deshalb haben die Verantwortlichen der Stadtwerke entschieden, das Bad zwei Tage länger geöffnet zu lassen, also bis Sonntag, 21. September. (AZ)