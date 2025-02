Eismassen und klirrende Kälte: So winterlich war es früher in Neuburg

Schlittenfahren, Schneemann bauen, Eislaufen, so haben viele Menschen die Winter in und um Neuburg noch in Erinnerung. Doch seit einigen Jahren scheint Väterchen Frost nicht mehr so richtig in Fahrt kommen zu wollen. Wenn es ein paar Flöckchen vom Himmel regnet, sind diese am nächsten Tag meist schnell wieder verschwunden. Immer mehr verblassen die Bilder, als man eine Stunde, mit der Schaufel bewaffnet, den Gehweg freiräumen musste, um überhaupt das Haus verlassen zu können. Höchste Zeit also, eine Reise in die Vergangenheit zu wagen, in der Neuburgs Winter noch weiß waren.

