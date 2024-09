Jugendtheater bringt „Spielleiter“ zurück auf die Bühne

Eigentlich sind die Glanzzeiten klassischer TV-Unterhaltung ja vorbei, haben doch Streamingdienste wie Netflix und Disney+ mit ihrer Flut an Serien und Filmen die Fernsehgewohnheiten der Menschen grundlegend verändert. So einiges aus den alten Flimmerkästen hat sich jedoch in die Moderne retten können. So wie die klassischen Game- und Quiz-Shows beispielsweise, die mit „Was bin ich?“ in den 50ern genauso gut funktioniert haben, wie es etwa „Wer stiehlt mir die Show?“ noch heute tut. Daran dachten vor zwei Jahren wohl auch Christoph Keßler und sein kleines Kreativteam, und brachten eine solche sogenannte Panel-Gameshow als Impro-Theater auf die Bühne des Neuburger Volkstheaters. Nun ist der „Spielleiter“ zurück, mit mehr Shows und neuen Ideen.

Bei „Spielleiter“ treten Schauspieler als Gameshow-Kandidaten gegeneinander an

Am grundlegenden Konzept des Projekts haben Keßler und sein Team nichts geändert. Im Stile einer klassischen Gameshow treten drei Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Spielen gegeneinander an, moderiert vom namensgebenden Spielleiter Lukas Asam. Ein Teil der Spiele wurde bereits im Juni in aufwendiger Produktion aufgezeichnet und flimmert während der Aufführung über eine Leinwand. Die restlichen Aufgaben sind live auf der Bühne zu absolvieren, und werden vom Spielleiter mit der Hilfe seines Assistenten (Christoph Keßler) bewertet. Die Schauspielerinnen und Schauspieler wissen derweil von nichts, müssen ihre Auftritte also von Grund auf improvisieren. Welche Spiele die Kandidatinnen und Kandidaten erwarten, wird natürlich nicht verraten. Vor zwei Jahren galt es unter anderem eine Dominostrecke im Dunkeln aufzubauen und einen Text in fremder Sprache so akkurat und kreativ wie möglich ins Deutsche zu übersetzen.

Icon Vergrößern Das Jugendtheater des Neuburger Volkstheaters bei den Aufnahmen zu „Spielleiter“. Foto: Jugendtheater Neuburg Icon Schließen Schließen Das Jugendtheater des Neuburger Volkstheaters bei den Aufnahmen zu „Spielleiter“. Foto: Jugendtheater Neuburg

„Eigentlich war es eine typische Schnapsidee, eine solche Gameshow auf die Theaterbühne zu bringen. Die haben wir dann ein wenig zu ernst genommen“, erklärt Christop Keßler mit einem Augenzwinkern. Dabei dürften auch die Einschränkungen während der Pandemie eine Rolle gespielt haben, denn die Impro-Show kommt ohne größere Proben aus und konnte überwiegend digital organisiert werden. Ob es funktioniert, wusste nach Keßlers Worten niemand so recht, doch die Resonanz des Publikums habe für sich gesprochen. „Ich empfand die Abende als sehr spaßig, und wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen.“

Gleichwohl gab es seitens der Zuschauerinnen und Zuschauer auch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag, die Keßler und sein Team gerne aufgegriffen und umgesetzt haben. So wird auf der Bühne genauer erklärt, was gerade vor sich geht, um die Show nachvollziehbarer zu machen. Außerdem rücken die Live-Spiele etwas mehr in den Fokus, um den Schauspielerinnen und Schauspieler mehr Raum zur Entfaltung zu geben. Auch an der Technik wurde geschraubt, die Kandidatinnen und Kandidaten stehen nun etwa an Pulten mit digitaler Punkteanzeige, wie man es aus dem Fernsehen kennt. „Die Vorbereitungen sind hervorragend gelaufen. Mittlerweile ist es ein echtes Team-Projekt, mit über 20 sehr engagierten Leuten, und das merkt man“, sagt Keßler.

Die erste Aufführung des Jugendtheaters findet am 13. September in der Box15 statt

Die Vorführungen in der Box15 des Neuburger Volkstheaters in der Donauwörther Straße finden am Wochenende des 13. und 14. September, sowie am 20. und 21. September statt. Das erste Team bespielt dabei in zwei unterschiedlichen Shows das erste Wochenende, das zweite Team stellt sich dann am darauffolgenden denselben Aufgaben. Für die Zuschauer und Zuschauerinnen soll jede Show für sich alleine stehen, verspricht Keßler. So lasse sich etwa die Show am Samstag auch dann genießen, wenn man die Freitagsvorstellung des jeweiligen Gameshow-Teams nicht besucht habe. Gleichzeitig biete jede einzelne Aufführung entweder ein neues Team oder neue Aufgaben, wodurch sich auch ein zweiter Besuch lohne.

Der Kartenvorverkauf für „Spielleiter“ läuft bereits auf Hochtouren. Tickets für alle vier Ausgaben sind auf der Website des Neuburger Volkstheaters unter nvt-tickets.de erhältlich und kosten zwölf Euro.