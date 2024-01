Neuburg

Neuburger kämpft für ein Eigenheim am Stadtgraben in Neuburg

Plus Seit 1728 steht in Neuburg ein kleines Haus am Nachtbergweg. Mittlerweile ist es ein Schandfleck. Florian Veitinger kämpft für einen Neuanfang, wo seine Großeltern einst lebten.

Von Barbara Wild

Wer regelmäßig auf Neuburgs beliebten Wegen spazieren geht, kennt vermutlich das kleine, weiße Häuschen am Ende des Nachtbergweges. Das unscheinbare Gebäude steht dort, etwa geduckt direkt am Hang der Oberen Altstadt, mit Blick Richtung Donau. Der Garten grenzt direkt an den Stadtgraben, dicke Felsen ragen steil empor. Das Häuschen steht leer, seitdem seine letzte Bewohnerin vor gut zwei Jahren ausziehen musste. Maria Heigl lebte dort bis ins hohe Alter. Ihr Enkel, Florian Veitinger, will dort ebenfalls wohnen - allerdings in einem Neubau. Seit dem Tod seiner Oma kämpft er für seinen Traum: einen Neuanfang auf dem Grundstück am Nachtbergweg.

Neuburger erbt Haus am Nachtbergweg und kämpft mit dem Denkmalschutz

"Ich könnte es nicht ertragen, wenn dort alles verfällt oder gar jemand anderes wohnt", sagt der Neuburger. Denn für Florian Veitinger ist das Haus am Obereren Brandl B9 nicht einfach nur ein altes, kleines Haus, das wahrlich schon bessere Tage gesehen hat. Es ist "das Haus meiner Oma". Seine halbe Kindheit hat er hier verbracht, im Garten gespielt, vom Opa das Fischen in der Donau gelernt - einem Hobby, dass der Neuburger nach wie vor leidenschaftlich nachgeht. Kurzum: Es ist für ihn eine Herzensangelegenheit, an diesem Ort einmal selbst sein Haus stehen zu haben.

