Der letzte Vorhang: Kammeroper verabschiedet sich mit zwei Werken

Eigentlich ist es wie immer. Horst Vladar wuselt zwischen Zuschauerreihen und Bühne hin und her, unterbricht mitten im Singspiel, um den Chor auf die Bühne zu schicken, der im Off ein Stimmengewirr vom Zaun brechen soll, oder lässt höchstpersönlich das Bühnenbild mit dem Handkonterzug herunter. Irgendwo in seiner Nähe bewegt sich unscheinbar stets Annette Vladar, hält den schwarzen Bühnenvorgang weg oder packt die frisch gedruckten Programme aus. In diesem Jahr belegen die Vladars zum mittlerweile 57. Mal das Neuburger Stadttheater, 1969 wurde dort ihr „Kind“, die Kammeroper, aus der Taufe gehoben. Nun aber wird das 2025er-Programm mit gleich zwei Werken des belgischen Komponisten François Auguste Gevaert (1828-1908), nämlich „Der Teufel von der Mühle“ und „So eine Komödie!“, voraussichtlich das große Finale sein.

Im Programmheft gibt es allenfalls versteckte Hinweise auf das bevorstehende Ende. So entdeckt man die Plakate aller 57. Aufführungen und einen kleinen geschichtlichen Abriss der Kammeroper. Mehr nicht. Denn Horst Vladar, dem „Vater“ des Projekts, fällt das Loslassen erkennbar schwer. „Ich denke noch gar nicht darüber nach, dass es das letzte Mal sein könnte“, sagt der in Augsburg lebende gebürtige Neuburger etwas trotzig.

Neuburger Kammeroper zeigt zum Abschied zwei Werke von Gevaert

Natürlich führt er auch diesmal wie gewohnt Regie, zeichnet für die Inszenierung verantwortlich und übernimmt als gelernter Bassbuffo noch die Rollen des Dorfpolizisten Picard und des Dieners François. „Das geht alles noch! Viele denken, ich bin mit meinen 83 Jahren zu alt. Aber ich fühle mich noch fit!“ Nach einigem Nachdenken gibt er zu: „Ja, meine Frau und ich, wir hätten schon ganz gerne weitergemacht.“ Aber die Auflage der Stadt, nur noch alle zwei Jahre einen Zuschuss von 60.000 Euro zu gewähren, stehe dem entgegen.

Er hätte sich vorstellen können, die Leitung sukzessive in jüngere Hände zu geben und sich auf die Organisation zurückzuziehen; ein schleichendes und kein abruptes Ende. Aber nun ist eben Schluss. Fünf Mal werden die beiden Komischen Opern noch aufgeführt, am Samstag, 26. Juli, ist Premiere. Weitere Aufführungen stehen am 27. Juli, 1., 2. und 3. August, jeweils um 20 Uhr auf dem Programm.

Für Horst und Annette Vladar geht es nun um den Feinschliff, das Proben an Ort und Stelle. Gevaerts launige Einakter haben sie mit den professionellen Sängerinnen und Sängern sowie der Pianistin Su Jin Kim bereits im Detail einstudiert. Nun gilt es, den einheimischen Chor und in der kommenden Woche auch das 33-köpfige Orchester, bestehend aus Mitgliedern des Akademischen Orchesterverbandes München zu integrieren. Der musikalische Leiter Georg Hermansdorfer ist bereits da und dirigiert seine Partituren während der Probe schon mal ohne Klangkörper, während das Ensemble auf der Bühne gleich in zwei Rollen schlüpfen darf. Neu dabei sind diesmal Sarah-Léna Winterberg, Elisabeth Zeiler und Gabriel Goebel, zu den alten Hasen darf man Stephan Hönig und Karol Bettley zählen.

Kammeroper Neuburg: Horst und Annette Vladar präsentieren ihr letztes Werk

Weil es auch beim 57. und letzten Mal Spaß machen muss, haben Horst und Annette Vladar abermals heitere, launige Stücke ausgesucht und die Libretti von Pierre-Étienne Piestre, Michel Carré und Victor Prilleu ins Deutsche übersetzt. Im „Teufel von der Mühle“ beschließt der reiche, aber cholerische Müller Antoine, dass es höchste Zeit wäre, zu heiraten. Doch seinen Launen standen dem bislang entgegen, bis er schließlich der hübschen Nichte eines Geschäftspartners begegnet. Doch diese verbirgt wie er ein hochexplosives Geheimnis.

Ebenfalls ums Heiraten geht es nach der Pause in „So eine Komödie!“. Durosier will seine beiden Töchter unbedingt unter die Haube bringen und hat sich deshalb mit einem vermögenden Jugendfreund zusammengetan, der zwei Söhne im besten Alter besitzt. Doch Durosiers Töchter haben sich zwischenzeitlich in zwei Schauspieler verliebt. Die beiden Komödianten schlüpfen nun in die Rollen der heiratswütigen Jungmannen und spielen ihren Rollen so gut, dass es Tumulte, Szene und irgendwann dann natürlich ein Happyend gibt.