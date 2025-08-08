Neuburger Kinderrätsel: Welchen Verein suchen wir?

Sie sind schon in frühester Kindheit ein Ort der Gemeinschaft, begleiten viele Neuburger durch die gesamte Jugend und auch Erwachsene fühlen sich dort meist pudelwohl. Die Rede ist natürlich von den Neuburger Vereinen, in denen sich zahlreiche Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren. In der zweiten Auflage unseres Kinderrätsels werden einige davon beschrieben.

Wir haben uns bei den Kindern der Theaterakademie von Kerstin und Sepp Egerer umgehört. Welche Vereine kennen sie? Was stellen sie sich unter den Vereinsnamen vor? Und wie würden sie die Vereine beschreiben. In kurzen Videos erklären die Kinder jeweils einen Verein. Also liebe Kinder und natürlich liebe Erwachsene. Ratet mit bei unserem diesjährigen Kinderrätsel. Unsere Rätselzeit erstreckt sich über die ganzen Sommerferien, jede Woche darf ein Rätsel gelöst werden.

Neuburger Kinderrätsel stellt verschiedene Vereine vor

Zum Auftakt stellen wir einen Verein vor, der ganz viele Mitbewohner hat. Groß und Klein leben unter einem Dach zusammen, es ist der richtige Ort für Jung und Alt. Manche leben sehr lange in diesem Zuhause, einige sind nur wenige Tage oder Wochen zu Gast. Sogar jemand, der verloren gegangen ist, kann dort Unterschlupf finden und wird dann für eine Zeit „aufgehoben“. Mitarbeiter sorgen dafür, dass es immer genug zu essen und zu trinken gibt und machen regelmäßig sauber.

Das Ziel ist es aber, dass sich die Mitarbeiter gar nicht so lange um die vielen Bewohner kümmern müssen. Denn das ist erstens sehr aufwändig und zweitens wollen die Bewohner bei unserem gesuchten Verein ja eigentlich in einer richtigen Familie ein Zuhause für immer finden. Deswegen gibt es auch hübsche Bilder auf der Homepage des Vereins von den Mitbewohnern. Die kann man sich anschauen und überlegen, ob man einem davon vielleicht ein neues Zuhause geben will.

Habt ihr eine Idee, welchen Verein wir suchen?