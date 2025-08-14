Neuburger Kinderrätsel: Welchen Verein suchen wir?

Sie sind schon in frühester Kindheit ein Ort der Gemeinschaft, begleiten viele Neuburger durch die gesamte Jugend und auch Erwachsene fühlen sich dort meist pudelwohl. Die Rede ist natürlich von den Neuburger Vereinen, in denen sich zahlreiche Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren. In der zweiten Auflage unseres Kinderrätsels werden einige davon beschrieben.

Wir haben uns bei den Kindern der Theaterakademie von Kerstin und Sepp Egerer umgehört. Welche Vereine kennen sie? Was stellen sie sich unter den Vereinsnamen vor? Und wie würden sie die Vereine beschreiben. In kurzen Videos erklären die Kinder jeweils einen Verein. Also liebe Kinder und natürlich liebe Erwachsene. Ratet mit bei unserem diesjährigen Kinderrätsel. Unsere Rätselzeit erstreckt sich über die ganzen Sommerferien, jede Woche darf ein Rätsel gelöst werden.

Neuburger Kinderrätsel stellt verschiedene Vereine vor

Bei unserem zweiten Rätsel ist es für die Kinder gar nicht so leicht, denn dieser Verein trägt einen Namen, der auch ein bisschen in die Irre führen kann. Man könnte meinen, dort sind Polizisten, die lernen, wie man den Autos den Weg zeigt oder bei Unfällen dafür sorgen, dass es eine Umleitung gibt. Denn der Name des Vereins hört sich so an, als würde es um Autos, Radfahrer, Busse und alles andere gehen, mit dem man von einem Ort zum anderen Ort kommt.

Doch in Wahrheit muss man ein bisschen um die Ecke denken. Und bestimmt gibt es viele Neuburger, die den Namen des Vereins schon oft gelesen oder gehört haben, wenn es um Veranstaltungen geht. Vor allem eine davon kennt sicherlich jeder! Es ist eines der größten historischen Feste in ganz Deutschland und findet hier alle zwei Jahre statt. Es geht natürlich um das Neuburger Schloßfest, denn das wird von dem diesmal gesuchten Verein organisiert. Wer sich immer noch nicht ganz sicher ist, der bekommt noch einen Tipp: Auch ein Weihnachtsmarkt in Neuburg wird von dem Verein gestaltet.

Habt ihr eine Idee, welchen Verein wir suchen?