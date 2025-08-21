Neuburger Kinderrätsel: Welchen Verein suchen wir?

Sie sind schon in frühester Kindheit ein Ort der Gemeinschaft, begleiten viele Neuburger durch die gesamte Jugend und auch Erwachsene fühlen sich dort meist pudelwohl. Die Rede ist natürlich von den Neuburger Vereinen, in denen sich zahlreiche Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren. In der zweiten Auflage unseres Kinderrätsels werden einige davon beschrieben.

Wir haben uns bei den Kindern der Theaterakademie von Kerstin und Sepp Egerer umgehört. Welche Vereine kennen sie? Was stellen sie sich unter den Vereinsnamen vor? Und wie würden sie die Vereine beschreiben. In kurzen Videos erklären die Kinder jeweils einen Verein. Also liebe Kinder und natürlich liebe Erwachsene. Ratet mit bei unserem diesjährigen Kinderrätsel. Unsere Rätselzeit erstreckt sich über die ganzen Sommerferien, jede Woche darf ein Rätsel gelöst werden.

Neuburger Kinderrätsel sucht Verein, der sich um die Wassertiere und Gewässer kümmert

Bei unserem dritten Rätsel fällt es den Kindern wieder deutlich leichter, den gesuchten Verein zu beschreiben. Denn diesmal ist der Name Programm. Für den Verein dreht sich alles ums Thema Wasser oder besser gesagt um die Tiere, die sich in der Donau, in all den Nebenarmen und natürlich auch den vielen Seen in der Region befinden. Welche Tiere das sein können? Na zum Beispiel eine Seeforelle, die kommt unseren kleinen Experten als Erstes in den Sinn.

Die Vereinsmitglieder erkennt man in der Natur daran, dass sie Geräte dabeihaben, dazu gehört zum Beispiel ein Netz, wie die Kinder der Theaterakademie wissen, oder eben auch eine Angel. Und dann ist Geduld gefragt. Viele Stunden muss man an einem Fleck sitzen und an manchen Tagen geht den Mitgliedern des Vereins auch einmal gar nichts ins Netz. Natürlich geht es im Verein aber nicht nur ums Angeln. Generell kümmern sich die Mitglieder um die Gewässer, überprüfen, ob alles im Gleichgewicht ist und informieren alle anderen Bürger, was es zu beachten gibt.

Habt ihr eine Idee, welchen Verein wir suchen?