Neuburger Kinderrätsel: Welchen Verein suchen wir?

Sie sind schon in frühester Kindheit ein Ort der Gemeinschaft, begleiten viele Neuburger durch die gesamte Jugend und auch Erwachsene fühlen sich dort meist pudelwohl. Die Rede ist natürlich von den Neuburger Vereinen, in denen sich zahlreiche Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren. In der zweiten Auflage unseres Kinderrätsels werden einige davon beschrieben.

Wir haben uns bei den Kindern der Theaterakademie von Kerstin und Sepp Egerer umgehört. Welche Vereine kennen sie? Was stellen sie sich unter den Vereinsnamen vor? Und wie würden sie die Vereine beschreiben. In kurzen Videos erklären die Kinder jeweils einen Verein. Also liebe Kinder und natürlich liebe Erwachsene. Ratet mit bei unserem diesjährigen Kinderrätsel. Unsere Rätselzeit erstreckt sich über die ganzen Sommerferien, jede Woche darf ein Rätsel gelöst werden.

Neuburger Kinderrätsel stellt verschiedene Vereine vor

Bei unserem vierten Rätsel geht es schon wieder ums Thema Wasser. Diesmal allerdings nicht um Fische, sondern um jemand anderen, der sich darin pudelwohl fühlt. Vom Namen her könnte man fast meinen, dass es sich um zauberhafte Meerjungfrauen handelt. Ganz so ist es aber nicht. Denn während Meerjungfrauen in den Märchen viel Zeit mit Haare kämmen und Singen verbringen, sind die Wasserratten unseres Vereins sehr fleißig unterwegs.

Im Hallenbad und im Freibad in Neuburg trainiert der Verein sehr oft, denn seit vielen Jahren nehmen die Mitglieder erfolgreich an Wettbewerben teil. Sogar mehrere Medaillen und Pokale durften schon nach Hause genommen werden. Kein Wunder, denn die Mitglieder sind echte Sportler, die nicht nur Schwimmen, sondern auch besondere Choreografien einstudieren. Deswegen wurde der Verein sogar schon einmal von einer Sängerin gebeten, in einem Musikvideo aufzutreten. Im Neuburger Freibad hat damals ein echter Videodreh mit unserem gesuchten Verein stattgefunden. Wer noch einen Tipp braucht: Die Schwimmerinnen haben immer ganz besondere Badeanzüge an, wenn sie Auftritte haben.

Habt ihr eine Idee, welchen Verein wir suchen?