Neuburger Krankenhausdirektorin pausiert für Monate

Nur eine kurze Zeit konnte die neue Krankenhausdirektorin am Krankenhaus in Neuburg wirken, nun unterbricht sie ihren Dienst in der Leitung der Klinik. Seit 1. Januar 2024 erst ist Julia Schicktanz Krankenhausdirektorin an der Ameos Klinik St. Elisabeth in Neuburg. „Wir können bestätigen, dass sich Julia Schicktanz vorübergehend nicht im Dienst befindet“, heißt es dazu aus der Pressestelle des Krankenhauses.

Der wichtige Posten der Krankenhausdirektion war seit der Übernahme des Krankenhauses durch Ameos lange Zeit vakant gewesen, die Personalstruktur musste erst aufgebaut werden. Die Meldung Mitte Januar, dass mit Schicktanz diese Lücke gefüllt werden kann, hatte in der Belegschaft und auch in der Stadt Neuburg Erleichterung ausgelöst. Schicktanz hatte sich im Stadtrat vorgestellt und fungierte als erste Ansprechpartnerin.

Ameos hält sich bedeckt, doch Schicktanz selbst hatte die Mitarbeiter vergangene Woche per E-Mail darüber informiert, dass sie ein Kind erwartet. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes lässt sie ihre Tätigkeit unmittelbar ruhen. Für den Übergang hat Ameos bereits eine Lösung gefunden: „Die Krankenhausdirektion ist mit Ann-Kathrin Schmidt als stellvertretender Krankenhausdirektorin und dem Sekretariat besetzt und mit allen wichtigen Themen und Personen vertraut“, heißt es aus der Pressestelle.

Schmidt kennt sich aus, denn sie hatte bereits vor der Verpflichtung von Schicktanz die kommissarische Leitung des Hauses. (fene/AZ)