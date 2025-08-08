Barock trifft Blues: Neuburger Kulturtage gehen in die fünfte Runde

Drei Tage Musik! Und zwar ganz unterschiedliche Musik, entlehnt aus verschiedenen Genres, mal von lokalen Künstlern, mal von Musikern aus der Ferne. Das ist das Konzept der Neuburger Kulturtage, seit Veranstalter Robert Komarek diese im Sommer 2021 ins Leben gerufen hat. Nun steht die fünfte Auflage kurz vor der Tür und wieder erwartet die Besucherinnen und Besucher im Amalienhof in der Neuburger Altstadt vom 22. bis 24. August ein kunterbuntes Programm.

Los geht es am 22. August mit einem an sich schon äußerst bunten Vogel. Dr. Will steht mit seiner Musik des New-Orleans-Stiles auf der Bühne. Schon im vergangenen Jahr besuchte er Neuburg. Damals aber eher spontan, weil er für den erkrankten Nick Woodland eingesprungen war. Ein Ticket für Dr. Will kostet 20 Euro.

Neuburger Kulturtage: Dr. Will, Trionfo Barocco und B‘Irish Folk sorgen für musikalische Vielfalt

Der zweite Abend, 23. August, verspricht eine Fusion aus Barock und Folk. Diese Veranstaltung ist in der Zusammenarbeit mit der Stiftung „Neuburger Barockkonzerte“ entstanden. Die Gruppe Trionfo Barocco tritt zusammen mit der Augsburger Band Revelling Crooks auf. Zunächst jede Band für sich und am Schluss zusammen. Der Eintritt kostet hier 15 Euro. Wer jedoch in Schloßfest- oder Barockkleidung erscheint, zahlt nur die Hälfte. Schüler und Studenten zahlen für ein Ticket neun Euro, wenn sie in Schloßfest- oder Barockkleidung kommen, haben sie für 4,50 Euro Eintritt und erhalten zudem ein Freigetränk.

Zum Abschluss am 24. August kommen die Freunde von Irishen Melodien auf ihre Kosten. Komarekt konnte die Gruppe B‘Irish Folk für die Kulturtage gewinnen. Die Band hat sich durch Auftritt beim Neuburger Hofgartenfest längst einen Namen gemacht. Und Komarek hat sich für diesen Abend auch noch eine zusätzliche Besonderheit einfallen lassen. 50 Prozent der an diesem Abend entstandenen Ticketeinnahmen spendet er an das Neuburger BRK. „Das BRK unterstützt die Neuburger Kulturtage seit fünf Jahren jedes Mal mit Manpower und Bühnentechnik vollkommen unentgeltlich. Deswegen will ich heuer einmal was zurückgeben“, so der Veranstalter.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, der Einlass ist bereits ab 19 Uhr geplant. Die Tickets gibt es beim Stadtmarketing Neuburg. Aus technischen Gründen ist sowohl beim Vorverkauf als auch an der Abendkasse nur Barzahlung möglich.