Lagerfeuer führt zu Feuerwehreinsatz

Ein 34-jähriger Neuburger hat am Sonntagabend mit seinen Zündeleien einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, entzündete der Mann zunächst gegen 18 Uhr ein Feuer in einem selbstgebauten Ofen innerhalb einer Holzhütte in einem Schrebergarten in der Nördlichen Grünauer Straße. Weil es nicht den Vorschriften entsprach, wurde er aufgefordert, das Feuer zu löschen.

Neuburger Feuerwehr rückt wegen eines verbotenen Lagerfeuers aus

Wenige Zeit später entfachte der 34-Jährige auf der Grünfläche ein Lagerfeuer. Auch dies war vorschriftswidrig, weswegen das Feuer durch die FFW Neuburg gelöscht wurde. Nachdem durch das Feuer geringer Schaden in Höhe von rund 50 Euro entstanden war, wird gegen den 34-Jährigen nun unter anderem wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. (AZ)