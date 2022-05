Mehr häusliche Gewalt vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt

Plus Im Neuburger Amtsgericht wirkt sich die Corona-Pandemie auf Verhandlungen und Abläufe nach wie vor aus – im Negativen aber auch im Positiven.

Viele Sitzungsausfälle, weniger Einbrüche, digitale Kriminalität – das Jahr 2021 stand beim Neuburger Amtsgericht wieder ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Während dies im Rahmen der Straftaten einige unschöne Begleiterscheinungen mit sich brachte, konnten der außergewöhnlichen Situation auch positive Veränderungen abgewonnen werden.