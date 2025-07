Sturzbetrunkener Neuburger verrichtet sein großes Geschäft in einem Streifenwagen

Gehörigen Ärger eingebrockt hat sich am Montag ein 41-jähriger Neuburger. Der Mann geriet nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr zunächst mit einem Bekannten in der Ostendstraße in Streit. Als er trotz Aufforderung nicht gehen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Den Beamten gegenüber verhielt sich der 41-Jährige ausfallend und aggressiv, unter anderem beleidigte er die Polizisten mit diversen Schimpfwörtern, heißt es vonseiten der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,06 Promille. Nachdem er sich nicht beruhigen ließ, wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Neuburger wehrt sich massiv und kotet absichtlich ins Polizeiauto

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, was im Krankenhaus durchgeführt werden sollte. Doch währenddessen bedrohte er die Polizeibeamten mit dem Tod. Die Blutentnahme musste mit unmittelbarem Zwang durchgeführt werden, da sich der Mann massiv wehrte. Als er zum Gewahrsam auf die Polizeiinspektion Neuburg transportiert wurde, kotete er absichtlich in das Dienstfahrzeug. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen diverser Delikte. (AZ)