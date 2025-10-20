Musiklehrer Oliver Wasilesku im Interview: „Musik macht für Menschen intuitiv Sinn“

Viele Eltern machen sich Sorgen, dass ihre Kinder zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen und das „echte“ Leben immer weniger relevant für sie ist. Trotzdem ist das Interesse der Jugend am analogen, gemeinsamen Musizieren ungebrochen, sagt Musiklehrer Oliver Wasilesku und erklärt im Interview mit unserer Redaktion, warum das so ist.

Herr Wasilesku, Kinder und Jugendliche verbringen sehr viel Zeit vor Bildschirmen und auch ihre Lebensrealität verlagert sich zusehends ins Digitale. Ist da eine so klassisch analoge Freizeitbeschäftigung wie der Musikunterricht für sie noch genauso interessant wie früher?

OLIVER WASILESKU: Ja, die gute Nachricht ist: Kinder und Jugendliche machen immer noch sehr gerne Musik und ich sehe noch nicht, dass das Interesse am Musikunterricht weniger wird. Ich glaube, Kinder und Jugendliche merken sehr wohl, dass sich das Musizieren, vor allem das gemeinsame, echter anfühlt als vieles, was sie in der digitalen Welt erleben. Und ich hoffe auch, dass sich das nie ändern wird. Stichwort Onlineunterricht: Gerade während der Pandemie haben wir gelernt, dass etwas fehlt, wenn wir beim Musizieren nicht den gleichen Raum teilen, die gleiche Luft atmen und die gleichen Schallwellen hören. Man spielt und singt gemeinsam, man spürt die Musik und die körperliche Präsenz der anderen – das geht im Digitalen so derzeit einfach noch nicht.

Kommt das Interesse der Kinder und Jugendlichen noch immer von allein, oder müssen ihnen Eltern das vorleben? In Berührung mit analoger Musik kommen sie heutzutage ja doch seltener als ihre Eltern.

WASILESKU: Man hat vielleicht die Vorstellung, dass Eltern ihre Kinder heutzutage dazu zwingen müssen, sich auch in der analogen Welt eine Beschäftigung zu suchen. Nach meiner Erfahrung kommt die musikalische Motivation aber in der Regel von den Kindern selber. Man merkt im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen sehr schnell, was sie motiviert, und meist findet sich diese Motivation in ihrem Umfeld. Oft spielen etwa Freunde, Bekannte oder Verwandte ein Instrument und die Kinder denken sich: Hey, das ist cool, das will ich auch können! Wenn die eigenen Eltern das vorleben, ist das natürlich optimal.

Froh sind Eltern vermutlich dennoch, wenn ihre Kinder lieber Zeit mit etwas verbringen, dessen Wert sie verstehen, oder?

WASILESKU: Das ist mit Sicherheit so, ich habe selbst drei Kinder. Es ist nicht wirklich möglich, sie komplett von sozialen Medien fernzuhalten – trotz Bildschirmzeiteinstellungen. Wichtig ist Eltern aber doch, was die Gedankenwelt des Kindes beherrscht, was sich in seinem Kopf abspielt, während es sich selbst findet und entwickelt. Da ist es ihnen schon lieber, wenn es sich mit so etwas wie Musik beschäftigt, mit Melodien, mit einem Instrument und nicht an einem Influencer hängt, der es mit oft zweifelhaftem Content bespielt. Die Beschäftigung mit einem Musikinstrument ist eine durchweg positiv besetzte Sache, die Eltern im Gegensatz zu manchen Inhalten in den sozialen Medien besser nachvollziehen können. Musik macht für Menschen intuitiv Sinn.

Gibt es einen besonderen Trend unter Kindern und Jugendlichen, beispielsweise welche Instrumente sie gerne lernen wollen?

WASILESKU: Klavier und Gitarre sind seit vielen Jahren mit Abstand die am häufigsten gewählten Instrumente. Das liegt allerdings auch daran, dass es sich dabei um Harmonieinstrumente handelt. Beim Klavier oder der Gitarre habe ich die Melodie, aber auch die Akkorde dabei und ich kann auch dazu singen. Hin und wieder gibt es aber auch Trends. Als etwa David Garrett populär geworden ist, wollten für eine Zeit viele Kinder Geige lernen.

In den sozialen Medien finden sich zahlreiche junge Menschen, die für sich selbst singen oder ein bestimmtes Instrument spielen und mit ihren Videos enorm hohe Reichweite erzielen. Sind das heute die Vorbilder von Kindern und Jugendlichen?

WASILESKU: Dazu müssten Sie eigentlich die Kinder und Jugendlichen befragen. Tendenziell ist die Urmotivation bei jüngeren Kindern aber eher im privaten Umfeld zu verorten. Bei Jugendlichen mag es eher eine Motivation sein, jemandem in den sozialen Medien zu folgen, der ein bestimmtes Instrument spielt. Ich weiß von manchen Schülern, dass sie sogar ihren eigenen Kanal haben. Eine mittlerweile ehemalige Klavierschülerin hat beispielsweise ihren eigenen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal mit Cover-Versionen von Taylor Swift. Das kam bei ihr aber erst nach zehn Jahren Auftrittserfahrung hinzu. Sie studiert derzeit an der Musikhochschule in Würzburg.

Erkennen die Kinder und Jugendlichen denn einen Unterschied zwischen der Anerkennung in den sozialen Medien und beim Spielen vor einem Live-Publikum?

WASILESKU: Ich hoffe schon. Wenn die Kids auf der Bühne stehen, den Applaus hören, wenn der letzte Ton gespielt ist, und wissen: Die Leute vor mir jubeln, weil ich ihnen ein musikalisches Geschenk gemacht habe, dann spüren sie instinktiv, dass diese Anerkennung echt ist und ihnen gilt. Da ist es vollkommen egal, ob sie schon seit Jahren oder erst seit wenigen Monaten Musik machen. Mit der Stiftung „Für Neuburger“ zum Beispiel werden wir nächstes Jahr wieder ein Konzert von Kindern und für Kinder veranstalten, zu dem alle dritten Klassen der Neuburger Grundschulen eingeladen sind. Die Kinder spielen quasi für ihre Klassenkameraden und wenn die dann applaudieren, ist das eine tolle Erfahrung, eine ganz besondere Form der Anerkennung.

Kann die digitalisierte Welt in diesem Sinne also vom analogen Musizieren lernen?

WASILESKU: Vieles von dem, was wir in der digitalen Gesellschaft vermissen, etwa zuhören zu können, aufeinander einzugehen und vor allem Rücksicht zu nehmen, sind Grundbedingungen beim gemeinsamen Musizieren. Wenn ich dabei nur auf mich selbst schaue, bringe ich den ganzen Auftritt ins Wanken, egal, wie gut ich mein Instrument beherrsche. Man muss seinen Teil beitragen, sich aber auch ins große Ganze einordnen können.

Zur Person Oliver Wasilesku (Jahrgang 1982) hat nach seinem Abitur am Gabrieli-Gymnasium in Eichstätt und Zivildienst bei der AWO an der Musikhochschule in Würzburg Gymnasial-Lehramt und Jazzpiano studiert. Seit 25 Jahren ist er Musiklehrer und leitet seit 2016 die mit 600 Schülerinnen und Schülern größte Musikschule Neuburgs. Er spielt in mehreren Bands und leitet unter anderem die Audi Big Band.