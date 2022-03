Neuburger

Vergewaltigung? Neuburger soll 15-Jähriger K.-o.-Tropfen gegeben haben

Plus Ein Neuburger steht vor Gericht, weil er angeblich mit einer 15-Jährigen Geschlechtsverkehr hatte. Und das, obwohl das Mädchen nicht im Zustand war, dazu einzuwilligen.

Von Anna Hecker

Vergewaltigung, K.-o.-Tropfen, jede Menge Alkohol, eine Feier am Donaukai in Neuburg im vergangenen April ist wohl aus dem Ruder gelaufen. Denn ein 19-jähriger Neuburger steht nun vor dem Amtsgericht, weil er an besagtem Abend laut Anklage mit einer 15-Jährigen Geschlechtsverkehr hatte, obwohl diese nicht mehr in der körperlichen Verfassung war, um ihr Einverständnis zu geben.

