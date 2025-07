Auf Kokain: Pizzabäcker aus Neuburg verliert komplett die Kontrolle

„Mein Leben ist außer Kontrolle geraten.“ So entschuldigte ein Neuburger Pizzabäcker seine Drogensucht und seine Gewaltexzesse am Mittwoch vor dem Schöffengericht in Neuburg. Der 27-Jährige war angeklagt, zwei junge Frauen geschlagen und mit den Füßen getreten zu haben. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren Freiheitsstrafe und zur Unterbringung in einer Drogenentzugsklinik. Denn Kokain und mehr haben den jungen Mann auf die schiebe Bahn geraten lassen. Der 27-Jährige nahm das Urteil an. Es lautete auf gefährliche Körperverletzung, Raub eines Handys und Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Pizzabäcker räumte vor Gericht ein, dass er heuer im Februar am Schwalbanger „ausgerastet“ war. Nach dem gemeinsamen Besuch eines Trainings in einem Fitnessclub schlug er gegen Mitternacht eine 15-Jährige mit der Faust nieder und trat auf das am Boden liegende Mädchen ein. Sie wollte nur ihre Trainingskleidung wiederhaben.

Flucht vor den Konflikten im Elternhaus: Mit 17 beginnt die Drogenkarriere des angeklagten Pizzabäckers

Er nahm sie später in der Wohnung eines Bekannten in den Schwitzkasten. „Ich habe große Angst gehabt“, sagte die 15-Jährige als Zeugin vor Gericht. Sie sei sauer gewesen, weil der Angeklagte ihre Chat-Nachrichten gelesen habe. Später schlug er eine 21-jährige Freundin und nahm ihr das Handy weg. Ein 18-jähriger Begleiter, der helfen wollte, wurde ebenfalls geprügelt und erhielt Schläge gegen die Rippen. Vor Gericht erklärte der Pizzabäcker die Wegnahme des Handys mit dem Verdacht, dass damit anzügliche Fotos von ihm versendet worden seien. Der Angeklagte hat im Alter von 17 Jahren mit dem Konsum von Cannabis angefangen. Später reichte der Stoff nicht mehr, er stieg auf Kokain um und verlor zunehmend die Kontrolle. Für den psychologischen Gutachter war klar, dass der Pizzabäcker „nach Konflikten im Elternhaus in Drogen geflüchtet ist.“ Sein Vater hatte ihn nach einer Ohrfeige des Hauses verwiesen. Damit verlor er auch seine Anstellung in der Pizzeria, welche die Eltern aufgebaut hatten. Der 27-Jährige hatte in Neuburg die Mittlere Reife in der Realschule geschafft, war aber dann aus der 12. Klasse der Fachoberschule geflogen, weil er ein Attest gefälscht hatte.

Richter Christian Veh sieht „massive Entgleisungen“ als Folgen des Drogenkonsums

Der Sachverständige hielt „erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit“ und die Unterbringung in einer Entzugsklinik für gegeben. Dem entsprachen aus Staatsanwalt Max Reinhard und Verteidiger Wolfgang Kleßinger. Der Staatsanwalt verlangte zudem zwei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe. Der Verteidiger sagte über seinen Mandanten: „Ohne Drogeneinfluss ist er ganz normal“. Das sah das Schöffengericht ähnlich. „Ihr Drogenproblem gehört behandelt, bevor Sie freikommen“, so begründete der Vorsitzende Richter Christian Veh das Urteil. Für die „massiven Entgleisungen“ und die Gewaltausbrüche auf offener Straße gab es zwei Jahre Strafe ohne Bewährung. Kommt es zur raschen Einweisung in eine Klinik und überwindet der Pizzabäcker seine Sucht, muss er nicht ins Gefängnis zurück. Eltern und Geschwister stehen offenbar zu ihm. Sie verfolgten die Verhandlung und verabschiedeten den Sohn und Bruder vor dem Amtsgericht. Er musste nach Augsburg-Gablingen zurück in die Untersuchungshaft.