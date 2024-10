Neuburger Pop-Up-Store: Diese Vermieterin sucht beste Einzelstücke

Der Tupperware-Laden in der Neuburger Rosenstraße ist seit Anfang Oktober Geschichte. Das war genau so geplant, sagt Sonja Ruf, die als Beraterin zehn Monate lang dort im Einsatz war und als Gastgeberin für Tupperpartys nun nach Joshofen umgezogen ist. Schließlich war das Geschäft in der Rosenstraße ein so genannter Pop-Up-Store, eine zeitlich begrenzte Zwischenlösung für das leerstehende Ladenlokal.

Nun ist die Verkaufsfläche wieder frei – und die Eigentümerin Plamena Griesbauer hat eine neue Idee: Bis ein neuer Mieter gefunden ist, will sie die Gewerbeimmobilie in der Vorweihnachtszeit als kostenfreie Ausstellungsfläche zur Verfügung stellen. Das Thema: Neuburgs beste Stücke.

Jeder kann mitmachen: Vermieterin sucht Neuburgs beste Stücke für Ausstellung

Gesucht werden besondere Einzelstücke von Künstlern, Dienstleistern, Handwerkern, Händlern und Privatleuten aus der Stadt, erklärt Griesbauer: „Jeder Neuburger darf bei mir sein ganz besonderes Einzelstück ausstellen und damit einen Fingerabdruck seines Schaffens bei mir hinterlassen.“ Das könne ein sehr gelungenes Kunstwerk, eine ausgefallene selbst geschaffene Dekoration oder auch das Ergebnis einer Bastelaktion wie das ihrer Tochter sein.

Es gehe ihr um eine kreative Sammlung möglichst authentischer, einzigartiger Werke, die die verschiedenen Menschen in Neuburg repräsentieren, sagt Griesbauer. „Wichtig ist nur, dass die Leute auch einen Zettel abgeben mit ihrem Namen und dem Titel des Einzelstücks.“

Neuburgs beste Stücke: Gesammelt werden Einzelstücke am 8. und 9. November

Gesammelt werden Exponate für die geplante Ausstellung an zwei Terminen: Am Freitag, 8. November zwischen 17 und 18 Uhr sowie am Samstag, 9. November zwischen 10 und 12 Uhr wird Griesbauer ihre Türe öffnen. „Ich mache die Türe auf und jeder stellt sein bestes Stück herein. Wer zuerst kommt, sichert sich die besten Plätze direkt am Schaufenster.“

Besichtigt werden kann die Sammlung Neuburger Einzelstücke dann rund um die Uhr von den Schaufenstern aus, und zwar etwa einen Monat lang in der Vorweihnachtszeit.. Für die Zeit danach ist Plamena Griesbauer aber weiter auf der Suche nach gewerblichen Mietern – „und zwar ganz gleich ob wieder mit einem Pop-Up-Store für ein paar Monate oder mit langfristigen Mietern.“