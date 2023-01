Neuburg

18:30 Uhr

Sommer, Sonne, Swim-up-Zimmer: Wohin die Menschen 2023 in den Urlaub reisen

Plus Die Reisebüros verzeichnen zum Jahresbeginn viele Buchungen in die Sonne. Trotz stark gestiegener Preise zieht es die Menschen aus dem Raum Neuburg in die Ferne.

Von Tabea Huser

Die Corona-Beschränkungen in den Urlaubsregionen sind nun nahezu überall aufgehoben. Zwei Jahre lang musste erst geprüft und nach der Buchung gebangt werden, ob die Corona-Lage zu Hause und im Urlaubsziel die Reise zulässt. Das machte sich in den Reisebüros bemerkbar. Kunden entschieden sich kurzfristig um oder buchten online. Jetzt steigt die Reiselust wieder. Und eine besondere Art von Zimmer liegt auch im Raum Neuburg im Trend.

