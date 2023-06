Neuburg

07:09 Uhr

Spiele, Wirte, Parken: Das ändert sich 2023 auf dem Neuburger Schloßfest

Nach vier Jahren Pause verwandelt sich am letzten Juni- und am ersten Juli-Wochenende die Altstadt wieder in eine dicht bevölkerte Tummelstätte.

Plus Einiges ist neu auf dem Neuburger Schloßfest: Welche Stände es nicht mehr geben wird, wer nachrückt und für welche Attraktion noch ein Interessent gesucht wird.

Von Claudia Stegmann

Der Countdown läuft: In vier Wochen klimpern wieder die Schellen an den Fußgelenken, Jeans und Shirt werden gegen Mieder und Pumphose getauscht, und über der Altstadt liegt ein Stimmengewirr, das von Fanfaren durchbrochen wird. Es ist wieder Schloßfest, und nach vier Jahren Pause kann es so mancher nicht mehr erwarten, bis es endlich wieder heißt: Jungpfalz Vivat Hoch!

Neben dem erhöhten Eintrittspreis gibt es dieses Jahr auch auf dem Markt die eine oder andere Veränderung. Wir haben die wesentlichsten Neuerungen zusammengefasst:

